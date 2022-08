Παράξενα

Κρήτη - Ξενοδοχείο: Αντί για χλώριο στην πισίνα έριξαν υδροχλωρικό οξύ (εικόνες)

Συναγερμός σε ξενοδοχείο στην Κρήτη. Χρειάστηκε η επέμβαση ειδικών από την ΕΜΑΚ.



Συναγερμός σήμανε, το μεσημέρι της Τρίτης, σε ξενοδοχείο του Αγίου Νικολάου, στην Κρήτη, όπου κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης έγινε ένα λάθος και αντί για χλώριο μπήκε σε δεξαμενή τις πισίνας υδροχλωρικό οξύ.

Χρειάστηκε η επέμβαση ειδικών από την 3η ΕΜΑΚ Κρήτης καθώς επρόκειτο για χημικό συμβάν υψηλού κινδύνου για τα άτομα που θα εκτίθενται στο οξύ είτε εισπνέοντας το είτε εάν ερχόταν σε επαφή με το δέρμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το λάθος που έγινε, προκλήθηκε χημική ένωση με αποτέλεσμα από το σημείο να πεταχτεί αφρός που ήταν πολύ καυστικός και είχε κατά πληροφορίες αποτέλεσμα και το κάψιμο των ρούχων κάποιων υπαλλήλων. Επίσης, στην προσπάθειά τους οι εργαζόμενοι να δώσουν μία λύση, έριξαν νερό που είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί τοξική νέφωση.

Τελικώς, το περιστατικό αντιμετωπίστηκε με ασφάλεια από την 3η ΕΜΑΚ , δεν κινδύνευσαν άτομα του ξενοδοχείου ή πυροσβέστες και οι δεξαμενές καθαρίστηκαν.

Πηγή: creta24.gr

