Επίσκεψη Πελόζι στην Ταϊβάν: Η Ρωσία παίρνει το μέρος της Κίνας

"Σαφή πρόκληση" χαρακτηρίζει την επίσκεψη της Πελόζι στην Ταϊβάν το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.



Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι η Κίνα έχει το δικαίωμα να παίρνει τα "απαραίτητα μέτρα για να προστατέψει την κυριαρχία της", χαρακτηρίζοντας "σαφή πρόκληση" την επίσκεψη στην Ταϊβάν της προέδρου της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι.

"Η κινεζική πλευρά έχει το δικαίωμα να παίρνει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της κυριαρχίας της και της εδαφικής της ακεραιότητας όσον αφορά το πρόβλημα της Ταϊβάν", δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών. Το υπουργείο χαρακτήρισε την επίσκεψη της Πελόζι στην Ταϊβάν "σαφή πρόκληση" με στόχο τον περιορισμό της Κίνας.

Η Μόσχα υποστήριξε το Πεκίνο νωρίτερα σήμερα σε σχέση με την επίσκεψη αυτή, προειδοποιώντας την Ουάσινγκτον ότι το ταξίδι αυτό θα θέσει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε τροχιά σύγκρουσης με την Κίνα.

