Κοινωνία

Γυναικοκτονίες: ένταση στην πορεία στο Σύνταγμα

Ένταση σημειώθηκε με τους διαδηλωτές και τους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια πορείας για τις γυναικοκτονίες στο Σύνταγμα.

Πορεία στο κέντρο της Αθήνας, πραγματοποιήθηκε με αφορμή τις γυναικοκτονίες των τελευταιων ημερών.

Πιο συγκεκριμένα, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης, διαμαρτυρόμενοι για τις συνεχείς δολοφονίες γυναικών που σημειώθηκαν τα τελευταία 24ωρα.

Οι συγκεντρωμένες με συνθήματα και πανό που αφορούσαν τα τρία περιστατικά των τελευταίων ημερών, κινήθηκαν από την πλατεία Κλαυθμώνος προς την πλατεία Συντάγματος, ενώ ένταση με τους αστυνομικούς σημειώθηκε στην πλατεία Συντάγματος κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης.

Σοκάρουν τα στοιχεία για τις γυναικοκτονίες και την ενδοοικογενειακή βία

Εν τω μεταξύ, οι αριθμοί για τις γυναικοκτονίες σοκάρουν. 14 γυναικοκτονίες μέσα σε ένα 8μηνο, 3 απ' αυτές μέσα σε μόλις 48 ώρες. Ιστορίες με κοινά σημεία αλλά και διαφορές. Σε κάποιες περιπτώσεις το θύμα βρίσκει τη δύναμη να κάνει το πρώτο βήμα, να καταγγείλει τον θύτη. Στις περισσότερες υποθέσεις, όμως, η κακοποίηση μένει ανάμεσα σε 4 τοίχους.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσα στο 2021, οι υπηρεσίες έχουν κληθεί να διαχειριστούν 8700 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ μέχρι τον Μάιο του 2022 έχουν ήδη διαχειριστεί 4.200 υποθέσεις. Ακόμη όμως κι όταν μια γυναίκα περνά το κατώφλι του αστυνομικού τμήματος, πολλές φορές το κάνει με δισταγμό.

Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με την καθιέρωση στην ποινική νομοθεσία του εγκλήματος της δολοφονίας γυναικών με σεξιστικά χαρακτηριστικά κατέθεσε η Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Ευθυμίου.

Για εργαλοιοποίηση του φαινομένου της δολοφονίας γυναικών κατηγόρησε η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Μαρία Συρεγγέλα την αξιωματική αντιπολίτευση τονίζοντας ότι από τα 44 συμβουλευτικά κέντρα του δικτύου δομών της Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων μόνο ένα εγκαινιάστηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

«Τα φαινόμενα της δολοφονίας γυναικών είναι προφανώς καταδικαστέα και προκαλούν θλίψη σε ολόκληρη την Ελληνική κοινωνία. Στα ζητήματα αυτά πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Ο αγώνας κατά της βίας συνεχίζεται. Δεν υπάρχουν στρατόπεδα παρά μόνο ένα στόχος να εξαλείψουμε το φαινόμενο αυτό», επισημαίνει η κ. Συρεγγέλα.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει ξανά τροπολογία για τη νομική κατοχύρωση του όρου (γυναικοκτονια). Γνωρίζουμε ότι δεν είναι αρκετό και χρειάζεται να συνδυαστεί με τη συνολική αναβάθμιση των δομών υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών, την αλλαγή στη λειτουργία της αστυνομίας και μία συνολική μάχη για την αλλαγή αντιλήψεων μέσα στην κοινωνία», αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του στα social media ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος.

«Όταν τρεις γυναίκες δολοφονούνται σε λίγες μέρες από τους συντρόφους τους, μας αφορά όλους. Η σιωπή και η αδράνεια δεν είναι λύση. Όλοι μαζί ας ενεργοποιηθούμε χωρίς κανένα εφησυχασμό για να βάλουμε τέλος στην κτηνωδία», σημειώνει από την πλευρά της η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νάντια Γιαννακοπούλου.

Σε μια προσπάθεια σωστής διαχείρισης, η Ελληνική Αστυνομία, έχει συστήσει 73 εξειδικευμένες υπηρεσίες στα αστυνομικά τμήματα όλης της χώρας και 6 ειδικά τμήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

