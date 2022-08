Οικονομία

Ουκρανία: Στην Τουρκία το πρώτο φορτίο με σιτηρά

Πρόκειται για το πρώτο φορτίο που φτάνει στις τουρκικές αρχές από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Η πρώτη αποστολή φορτίου ουκρανικών σιτηρών που επιτράπηκε από την αρχή του πολέμου στις 24 Φεβρουαρίου έφθασε απόψε στ' ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης στη Μαύρη θάλασσα, σύμφωνα με ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το φορτηγό πλοίο Razoni με σημαία της Σιέρα Λεόνε, που αναχώρησε από την Οδησσό, στη νότια Ουκρανία, τη Δευτέρα το πρωί με 26.000 τόνους καλαμποκιού και προορισμό τον Λίβανο, αναμένεται να περάσει τη νύχτα στ΄ανοικτά των ακτών της Τουρκίας και θα επιθεωρηθεί αύριο το πρωί από διεθνή ομάδα στην είσοδο του Βοσπόρου, διευκρίνισε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Πρόκειται για την πρώτη εξαγωγή που επιτράπηκε να γίνει βάσει της συμφωνίας που υπογράφηκε στις 22 Ιουλίου στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, με τη μεσολάβηση της Τουρκίας και υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να αρθεί ο αποκλεισμός των ουκρανικών λιμανιών και να υπάρξει ανακούφιση στις αγορές γεωργικών προϊόντων.

Σύμφωνα με τον φωτογράφο και τον εικονολήπτη του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στην παραλία, το πλοίο μήκους 186 μέτρων έφθασε στ' ανοικτά των ακτών λίγο πριν από τις 19.00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, το πλοίο αναμενόταν "στην είσοδο του Βοσπόρου γύρω στις 21.00".

Η επιθεώρηση, που έχει ζητήσει η Μόσχα η οποία θέλει για βεβαιωθεί για τη φύση του φορτίου, θα πραγματοποιηθεί από αντιπροσωπεία αποτελούμενη από εκπροσώπους της Τουρκίας, της Ουκρανίας, της Ρωσίας και του ΟΗΕ. Ακολούθως, το Razoni θα συνεχίσει την πορεία του, διευκρίνισε στους δημοσιογράφους ο Τούρκος ναύαρχος Οζκάν Αλτουνμπουλάκ, επικεφαλής του Κέντρου Κοινού Συντονισμού που επιβλέπει τις επιχειρήσεις.

