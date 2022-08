Κοινωνία

Πισπιρίγκου: Η αντίδραση Δασκαλάκη στην δίωξη για τους θανάτους Μαλένας - Ίριδας

Πώς σχολιάζει ο Μάνος Δασκαλάκης τη νέα δίωξη σε βάρος της Ρούλας Πισπιρίγκου για τους θανάτους Μαλένας και Ίριδας.



Nέος κύκλος ποινικών διώξεων άνοιξε για την Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία πλέον κατηγορείται για τους θανάτους όχι μόνο της Τζωρτζίνας, αλλά και της Ιριδας και της Μαλένας.

Οι θάνατοι των τριών παιδιών της οικογένειας Δασκαλάκη στην Πάτρα, αποδίδονται και επίσημα στην 33χρονη μητέρα και όπως ήταν φυσικό, ο πατέρας τους Μάνος Δασκαλάκης προχώρησε σε δήλωση μέσω των δικηγόρων του.

"Εξαιτίας των διαρροών που υπάρχουν εδώ και μήνες , η άσκηση της νέας ποινικής δίωξης δεν έρχεται ως έκπληξη αλλά ως εξέλιξη επιβεβλημένη από τα πορίσματα των αστυνομικών και ιατροδικαστικών αρχών. Η προσεκτική και επίπονη διερεύνηση των συνθηκών των τριών θανάτων εκ μέρους της εισαγγελίας Αθηνών, παρέχει επαρκή και σαφή θεμελίωση των κατηγοριών οι οποίες εφόσον αποδειχθούν στο σύνολό τους συγκροτούν μία από τις πιο στυγερές κατά συρροή δολοφονίες της σύγχρονης εποχής", δήλωσε στον Alpha μέσω των δικηγόρων του ο πατέρας των τριών παιδιών.

Ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου, Όθων Παπαδόπουλος, μιλώντας χθες στον ΑΝΤ1 είπε ότι με αφορμή και τις νέες ποινικές διώξεις η 33χρονη αισθάνεται ότι αδικείται, είναι πληγωμένη καθώς και ότι γίνεται δημόσια διαπόμπευση σε βάρος της.

Παράλληλα, ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου έκανε λόγο για αντικρουόμενα στοιχεία στην δικογραφία, αφού όπως είπε όλοι από το νοσοκομείο έχουν καταθέσει ενόρκως ότι προθανατίως δεν υπήρχαν σημάδια στα παιδιά.

