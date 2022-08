Κόσμος

Ταϊβάν: Δεκάδες υπερπτήσεις κινεζικών μαχητικών - Αμερικανικά πολεμικά πλοία κοντά στο νησί

Τεταμένο το κλίμα. Η επίσκεψη Πελόζι στην Ταϊβάν έχει πυροδοτήσει ένταση στις σχέσεις του Πεκίνου με την Ουάσινγκτον.



Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν ανακοίνωσε πως τουλάχιστον 20 μαχητικά της κινεζικής πολεμικής αεροπορίας εισήλθαν στη λεγόμενη Ζώνη Αναγνώρισης Αεροπορικής Άμυνας (ADIZ) μετά την άφιξη της προέδρου της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι, η οποία έχει πυροδοτήσει ένταση στις σχέσεις του Πεκίνου με την Ουάσινγκτον.

«21 κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη (…) εισήλθαν στην ADIZ (Ζώνη Αναγνώρισης Αεροπορικής Άμυνας) πάνω από τη νοτιοδυτική Ταϊβάν, στις 2 Αυγούστου 2022», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν σε ανάρτησή του στο Twitter.

Νωρίτερα, το υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊβάν είχε χαρακτηρίσει «ψευδείς» τις αναφορές κινεζικών μέσων ενημέρωσης ότι μαχητικά αεροσκάφη Su-35 πέταξαν πάνω από τη θαλάσσια περιοχή που χωρίζει το νησί από την ηπειρωτική Κίνα.

Οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τεθεί σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας και θα ξεκινήσουν «στοχευμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις» ως απάντηση στην επίσκεψη της Πελόζι στην Ταϊβάν, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Κίνας.

Αμερικανικά πολεμικά πλοία έπλεαν κοντά στην Ταϊβάν την ώρα που η Πελόζι έφτανε στο νησί

Εν τω μεταξύ, αμερικανικά πολεμικά πλοία έπλεαν σήμερα στην περιοχή της Ταϊβάν, την ώρα που η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι έφτανε στο νησί, το οποίο το Πεκίνο θεωρεί ότι είναι μια από τις επαρχίες του, σύμφωνα με αμερικανικές στρατιωτικές πηγές.

Ενώ η Κίνα ανακοίνωσε ότι ο στρατός της θα ξεκινήσει "στοχευμένες στρατιωτικές ενέργειες" ως απάντηση στην επίσκεψη αυτή, ο 7ος Αμερικανικός Στόλος έκανε γνωστό σήμερα με μήνυμά του στο Twitter ότι το αεροπλανοφόρο USS Ronald Reagan, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή από τις αρχές Ιουλίου, έπλεε στη Θάλασσα των Φιλιππίνων, νότια της Ταϊβάν.

Το USS Ronald Reagan συνοδεύεται από το αντιτορπιλικό USS Higgins, διευκρίνισε υπεύθυνη του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού που ζήτησε να μην κατονομαστεί. Το Higgins είναι ένα πολεμικό πλοίο πολλαπλών ρόλων εξοπλισμένο με το σύστημα μάχης Aegis, που περιλαμβάνει κυρίως αντιπλοϊκούς και αντιαεροπορικούς πυραύλους.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ δημοσίευσε επίσης φωτογραφίες του πλοίου Ronald Reagan να πραγματοποιεί ασκήσεις με το πλοίο εφοδιασμού USS Carl Brashear την Κυριακή. Το αεροπλανοφόρο και η ομάδα του "πραγματοποιούν αποστολή ρουτίνας στον δυτικό Ειρηνικό", υπογράμμισε Αμερικανίδα αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Επίσης, αμφίβιο πλοίο του Σώματος Πεζοναυτών, το USS Tripoli, έπλεε την ίδια ώρα ανατολικά της Ταϊβάν, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ επιβεβαιώνοντας πληροφορίες του Ναυτικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ (USNI), ενός ανεξάρτητου οργανισμού που πρόσκειται όμως στο αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό.

Το Ronald Reagan και το Tripoli είναι και τα δύο αεροπλανοφόρα μαχητικών αεροσκαφών τελευταίας γενιάς F-35, σύμφωνα με το USNI.

Το Πεντάγωνο διαβεβαίωσε ότι η παρουσία των δύο αυτών πλοίων στην περιοχή δεν συνδέεται με την επίσκεψη της Πελόζι, της πλέον υψηλόβαθμης αξιωματούχου των ΗΠΑ που επισκέπτεται το νησί μετά τον προκάτοχό της Νιούτ Γκίνγκριτς το 1997. "Λαμβάνουμε βεβαίως όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εγγυόμαστε την ασφάλεια των αιρετών του Κογκρέσου, οπουδήποτε και οποτεδήποτε επιλέξουν να πάνε", ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

