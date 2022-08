Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Ο Νάσμπεργκ στον “Δικέφαλο του Βορρά”

Ο Νορβηγός κεντρικός αμυντικός δεσμεύτηκε με τριετούς διάρκειας συμβόλαιο με την ομάδα. Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ και οι δηλώσεις του.



Στην οικογένεια του ΠΑΟΚ ανήκει επίσημα από το βράδυ της Τρίτης ο Ιβάν Νάσμπεργκ. Ο Νορβηγός κεντρικός αμυντικός, ο οποίος αφίχθη τα ξημερώματα της Τρίτης (2/8) στη Θεσσαλονίκη για να ενεργοποιηθεί η προφορική συμφωνία συνεργασίας στην οποία κατέληξε προ εβδομάδων με τον «Δικέφαλο», δεσμεύτηκε με τριετούς διάρκειας συμβόλαιο με την ομάδα.

Οι «ασπρόμαυροι» γνωστοποίησαν την απόκτησή του, αναφέροντας:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Ίβαν Νάσμπεργκ από τη Βαλερένγκα. Ο νέος στόπερ του Δικεφάλου υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασία και θα φοράει τη φανέλα με το νούμερο 3. Ο Ίβαν Ταρέκ Φιέλσταντ Νάσμπεργκ γεννήθηκε στις 22 Απριλίου 1996 στο Όσλο της Νορβηγίας, λίγα μόλις μέτρα μακριά από την έδρα της Βαλερένγκα. Ο Νάσμπεργκ εντάχθηκε στην ομάδα σε ηλικία μόλις πέντε ετών. Πέρασε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ξεχώρισε νωρίς και σε ηλικία μόλις 17 ετών έκανε το ντεμπούτο του με την αντρική ομάδα.

Στις πρώτες του χρονιές σε επαγγελματικό επίπεδο δεν πήρε πολλές ευκαιρίες, ωστόσο ήταν σταθερό μέλος της δεύτερης ομάδας και τη σεζόν 2016-17 την πέρασε δανεικός στη Σουηδία και την Βάρμπεργκ. Επέστρεψε στο Όσλο, δούλεψε σκληρά και σταδιακά πήρε ρόλο βασικού στη Βαλερένγκα. Μάλιστα το 2020 που η ομάδα τερμάτισε στην τρίτη θέση, αναδείχθηκε MVP, ενώ συνολικά μετράει 152 συμμετοχές, με πέντε γκολ και τρεις ασίστ. Το συμβόλαιο του Νάσμπεργκ ολοκληρώθηκε στις 31 Ιουλίου. Ο ΠΑΟΚ είχε ήδη έρθει σε συμφωνία με τον παίκτη που αναζητούσε μία νέα πρόκληση στην καριέρα του και πλέον ο Νορβηγός έγινε κάτοικος Θεσσαλονίκης. Καλώς ήρθες Ίβαν!».

Τις πρώτες σκέψεις του για τον ΠΑΟΚ, μετά την επισημοποίηση της συνεργασίας του με τον «Δικέφαλο», εξέφρασε ο ο Νορβηγός κεντρικός αμυντικός, που τοποθετήθηκε μέσω επίσημης πλατφόρμας των «ασπρόμαυρων» στο διαδίκτυο αναφέροντας:

«Αρχικά, είμαι πολύ περήφανος που βρίσκομαι εδώ. Ήταν δύο δύσκολοι μήνες αναμονής και είναι καλό που εν τέλει είμαι εδώ. Θέλω να προσπαθήσω με τα παιδιά και να προχωρήσουμε μαζί. Ανυπομονώ. Είμαι ένας παίκτης που κάνει τα πάντα για την ομάδα, προκειμένου να πετύχει να κερδίσει παιχνίδια και να παλέψει για το πρωτάθλημα. Βασικά όμως έχω να πω: θα δείτε στο γήπεδο. Νομίζω πως είναι πολύ καλό για μένα που βρίσκεται εδώ ο Ίνγκασον. Θα μου δώσει τις κατάλληλες συμβουλές για να εγκατασταθώ εδώ, τόσο εντός, όσο και εκτός γηπέδου. Θα είναι μία σημαντική βοήθεια για μένα. Όταν άκουσα για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ έκανα την έρευνά μου στο YouTube και είδα αυτούς τους τρελούς φιλάθλους στο γήπεδο της Τούμπας, με τα... πώς τα λέτε; Ναι, πυροτεχνήματα. Είπα αμέσως πως αυτό είναι ένα κοινό για το οποίο θέλω να παίξω. Θέλω να το ζήσω όλο αυτό. Είμαι έτοιμος, είμαι εδώ και θα δώσω ό,τι έχω».

Κατέληξε λέγοντας: «Μίλησα με τον Ζοσέ Μπότο, μου ανέλυσε το πλάνο και τους στόχους της ομάδας και σκέφτηκα πως είναι ένα καλό βήμα για μένα. Πιστεύω πως μπορώ να εξελιχθώ εδώ και να βοηθήσω να κερδίσουμε τίτλους. Μου ταιριάζει η ομάδα. Νομίζω πως το πρωτάθλημα στην Ελλάδα είναι πιο σκληρό και με μεγαλύτερη ποιότητα. Θα είναι μία μεγάλη πρόκληση για μένα σε σχέση με τη Νορβηγία, αλλά όπως σας είπα, πιστεύω πως είναι ένα καλό βήμα για την καριέρα μου και μία ευκαιρία να δείξω πόσο καλός ποδοσφαιριστής είμαι. Αρχικά, θέλω να ενταχθώ στην ομάδα και μετά να βοηθήσω όσο μπορώ. Θέλω να ξεκινήσουμε όσο πιο γρήγορα τα παιχνίδια και να αρχίσουμε να κερδίζουμε. Επιτέλους βρίσκομαι εδώ και είμαι έτοιμος να δώσω τα πάντα! Πάμε!».





Εν τω μεταξύ, τιμωρία για την συμπεριφορά τους στο δεύτερο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League, στη Τούμπα, με τη Λέφσκι Σόφιας, επιβλήθηκε στους Αντρέ Βιεϊρίνια, Ντόουγκλας Αουγκούστο, Γιάσμιν Κούρτιτς.

Βάσει του εσωτερικού κανονισμού της ομάδας, στους δύο πρώτους επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο για την αποβολή τους στο ματς και στον τρίτο για την αδικαιολόγητη κάρτα που δέχτηκε στο ξεκίνημα του αγώνα.

