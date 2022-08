Κόσμος

Φονική πυρκαγιά στην Καλιφόρνια

Η φωτιά, που βαπτίστηκε «McKinney», παραμένει ανεξέλεγκτη από την Τρίτη κι εκτείνεται σε 227.000 στρέμματα.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη μεγαλύτερη πυρκαγιά της χρονιάς στην πολιτεία Καλιφόρνια, ανακοίνωσαν χθες Τρίτη οι τοπικές αρχές, προειδοποιώντας πως ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί κι άλλο.

Η φωτιά, που βαπτίστηκε «McKinney», μαίνεται από την Παρασκευή και παρέμενε ανεξέλεγκτη χθες Τρίτη. Εκτείνεται σε 227.000 στρέμματα και απειλεί αυτή τη στιγμή τη μικρή πόλη Αϊρίκα.

«Έχουμε τέσσερις επιβεβαιωμένους θανάτους και ο αριθμός αυτός μπορεί να αλλάξει», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη της κομητείας Σίσκγιου, στην οποία έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Το πρωί της Κυριακής βρέθηκαν τα πτώματα δύο ανθρώπων μέσα σε απανθρακωμένο αυτοκίνητο. Τη Δευτέρα, βρέθηκαν δύο πτώματα σε κατοικίες, ανέφερε το γραφείο του σερίφη μέσω Twitter.

Τουλάχιστον 3.000 κάτοικοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην κοινότητα Κλάμαθ Ρίβερ, κοντά στα σύνορα με την πολιτεία Όρεγκον.

«Ο σκοπός μας είναι (...) να επικοινωνούμε αποτελεσματικά με τον κόσμο και του ζητάμε να συμμορφώνεται προς τις εντολές εκκένωσης», τόνισε η εκπρόσωπος. «Η προτεραιότητά μας είναι να προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες».

