Προκριματικά Champions League: Σαρωτική νίκη της Μπενφίκα

Μεγάλα «διπλά» σημείωσαν οι Βικτόρια Πλζεν και η Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Όλα τα αποτελέσματα.

Η εμφατική επικράτηση της Μπενφίκα επί της Μίντιλαντ (4-1) και η ιστορική, πρώτη νίκη της Σεντ Ζιλουάζ στη διοργάνωση του Champions League (έστω και σε προκριματική σειρά) επί των Ρέιντζερς (2-0), ξεχώρισαν στο πρώτο «πιάτο» των αγώνων του 3ου προκριματικού γύρου της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης.

Μεγάλα «διπλά» σημείωσαν οι Βικτόρια Πλζεν (2-1 τη Σερίφ) και η Ντινάμο Ζάγκρεμπ (2-1 τη Λουντογκόρετς), την ώρα που Μονακό και Αϊντχόφεν έμειναν στο 1-1 στο Πριγκιπάτο και θα λύσουν τις διαφορές τους σε μία εβδομάδα στο «Φίλιπς Στάντιον».

Η Μπενφίκα μπορεί να ακριβοπούλησε το εφετινό καλοκαίρι τον Ντάρβιν Νούνες στη Λίβερπουλ, αλλά έχει βρει ήδη τον επόμενο σκόρερ της στο πρόσωπο του Γκονσάλο Ράμος.

Ο 21χρονος Πορτογάλος επιθετικός, που είχε δείξει τις ικανότητές του απ' την περσινή σεζόν (7 γκολ σε 29 ματς), πέτυχε χατ-τρικ στο επιβλητικό 4-1 των «αετών» επί της Μίντιλαντ, που τους φέρνει από τώρα στα playoffs του Champions League. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ξεκίνησε για ακόμα ένα παιχνίδι βασικός κάτω από τα γκολπόστ της Μπενφίκα.

Η Σεντ Ζιλουάζ, που λίγο έλειψε την περσινή σεζόν και να φτάσει ως τον τίτλο στο Βέλγιο, έριξε στα... σχοινιά από το πρώτο κιόλας παιχνίδι τους φιναλίστ του περσινού Europa League, Ρέιντζερς, επικρατώντας με 2-0 στο γήπεδο της Λέουβεν, χάρις στα γκολ των Τεουμά (27') και Βανζέ (75' πέναλτι).

Ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης απόκτησαν οι Βικτόρια Πλζεν, που νίκησε με ανατροπή στο Τιρασπόλ της Σερίφ με 2-1 και η Ντινάμο Ζάγκρεμπ που... καθάρισε τη νίκη στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς (2-1) από το πρώτο δεκάλεπτο.

Στο «Λουί Ντε» του Μονακό, η Αϊντχόφεν βρήκε πρώτη δίκτυα με τον Φίρμαν στο 38', όμως οι Μονεγάσκοι ισοφάρισαν δέκα λεπτά πριν από το φινάλε με τον Ντισασί κι επανέφεραν το ζευγάρι σε απόλυτη «ισορροπία».

