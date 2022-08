Κόσμος

Ταϊβάν: Η Κίνα ανακοίνωσε στρατιωτικά γυμνάσια με πραγματικά πυρά στα περίχωρα του νησιού

Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω υπό την απειλή των κινέζικων όπλων, διαμηνύει η Πρόεδρος της Ταϊβάν.

Η Ταϊβάν «δεν θα κάνει πίσω» μπροστά την απειλή των κινεζικών όπλων, είπε σήμερα η πρόεδρος της νήσου, η Τσάι Ινγκ-γουέν, καθώς το Πεκίνο ανακοίνωσε σειρά στρατιωτικών γυμνασίων με χρήση πραγματικών πυρών στα περίχωρά της εν μέσω της επίσκεψης που κάνει η πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων, η Δημοκρατική Νάνσι Πελόσι.

«Παρά τις εσκεμμένα αυξημένες στρατιωτικές απειλές, η Ταϊβάν δεν θα κάνει πίσω. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία», είπε η κυρία Τσάι κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην Ταϊπέι με παρούσα την κυρία Πελόζι.

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν ανακοίνωνε ότι τα γυμνάσια της Κίνας απειλούν λιμένες και αστικές ζώνες κλειδιά στη νήσο, υποσχόμενο ότι οι άμυνες θα «ενισχυθούν» και ότι θα υπάρξει «σθεναρή» αντίδραση.

Τα γυμνάσια είναι «απόπειρα να απειληθούν μείζονα λιμάνια και αστικά κέντρα μας και να υπονομευτεί μονομερώς η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιφέρεια», υποστήριξε το υπουργείο.

Η κινεζική πολιτική ηγεσία δεν κρύβει την οργή της για την επίσκεψη της κυρίας Πελόζι στην Ταϊβάν, την οποία θεωρεί μέρος της επικράτειάς της, προορισμένο να «επανενωθεί» με την ηπειρωτική χώρα, διά της βίας αν χρειαστεί.

