Υγεία - Περιβάλλον

Δικαίωμα στην άμβλωση ψήφισαν οι πολίτες στο Κάνσας - Χαιρέτισε το αποτέλεσμα ο Μπάιντεν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ιστορική απόφαση για το Κάνσας! «Ναι» στο δικαίωμα των αμβλώσεων ψήφισαν οι πολίτες.

Οι ψηφοφόροι στο Κάνσας, αποφάσισαν χθες Τρίτη να διατηρηθεί το δικαίωμα στις αμβλώσεις, στην πρώτη τέτοια διαδικασία για το ζήτημα αυτό αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο ανέτρεψε την απόφασή που την κατοχύρωνε σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Οι εκλογείς του Κάνσας απέρριψαν την πρόταση αναθεώρησης του πολιτειακού Συντάγματος που θα αντικαθιστούσε το υπάρχον κείμενο στον θεμελιώδη νόμο και θα άνοιγε τον δρόμο είτε για αυστηρότερους περιορισμούς των αμβλώσεων είτε για απαγόρευση.



«Καλωσόρισε» την ψηφοφορία ο Μπάιντεν

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν καλωσόρισε το ότι οι εκλογείς στο Κάνσας απέρριψαν χθες Τρίτη πρόταση αναθεώρησης του πολιτειακού Συντάγματος που θα άνοιγε τον δρόμο για την κατάργηση του δικαιώματος στην άμβλωση ή την επιβολή πολύ πιο αυστηρών περιορισμών στις ιατρικές επεμβάσεις αυτής της φύσης.

Ο κ. Μπάιντεν έκρινε ότι η νίκη των υπερασπιστών του δικαιώματος στην άμβλωση στο Κάνσας, βαθιά συντηρητική πολιτεία, δείχνει πως «η πλειοψηφία των Αμερικανών συμφωνεί ότι οι γυναίκες πρέπει να έχουν πρόσβαση» σε επεμβάσεις αυτού του είδους, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του.

«Το Κογκρέσο θα όφειλε να ακούσει τη βούληση του αμερικανικού λαού και να αποκαταστήσει τις πρόνοιες» που ακύρωσε τον Ιούνιο το Ανώτατο Δικαστήριο, αναιρώντας την απόφασή του στην υπόθεση Roe v. Wade (1973) με την οποία κατοχυρώθηκε το δικαίωμα, πρόσθεσε ο Δημοκρατικός πρόεδρος.

Η χθεσινή διαδικασία ήταν το πρώτο δημοψήφισμα σε πολιτειακό επίπεδο μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, όπου πλειοψηφούν οι συντηρητικοί. Παρακολουθήθηκε στενά, καθώς θεωρείται πρώιμος δείκτης για το εάν και κατά πόσον το ζήτημα της άμβλωσης θα κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Φονική πυρκαγιά στην Καλιφόρνια

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικά πυραυλικά χτυπήματα κοντά στα σύνορα με Πολωνία

Σαντορίνη: Έστριψε για να βγάλει φωτογραφία και προκάλεσε δυστύχημα (εικόνες)