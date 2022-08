Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Σλάβια Πράγας: Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής

Ποιος ποδοσφαιριστής των «πράσινων» που αναμενόταν να ξεκινήσει βασικός «κόπηκε» από την αποστολή την τελευταία στιγμή και γιατί.

Νέο πρόβλημα προέκυψε στον Παναθηναϊκό, μία ημέρα πριν από τον πρώτο αγώνα με τη Σλάβια στην Πράγα, για τον 3ο προκριματικό όμιλο του Europa Conference League, καθώς μετά τον Μπαρτ Σένκεφελντ, έμεινε εκτός αποστολής κι ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος.

Ο 21χρονος μέσος, που ήταν βασικός σε όλα τα καλοκαιρινά, φιλικά προετοιμασίας των «πράσινων», ταλαιπωρείται κι αυτός από ίωση και ουσιαστικά «κόπηκε» απ' την αποστολή της ομάδας αργά το βράδυ της Τρίτης (2/8).

Ως εκ τούτου δεν θα ταξιδέψει με την υπόλοιπη ομάδα του Παναθηναϊκού που αναχωρεί στις 09:50 της Τετάρτης (3/8) για την Πράγα κι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα πρέπει να αναπροσαρμόσει εκ νέου τα αγωνιστικά πλάνα του.

