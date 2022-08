Κοινωνία

Φωτιά στου Ρέντη, κοντά στη λαχαναγορά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πυκνοί καπνοί έχουν σκεπάσει την περιοχή. Επί τόπου πυροσβεστικής δυνάμεις. Τριες συλλήψεις.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης μετά από φωτιά που ξέσπασε στην οδό Θέμιδος κοντά στη Λαχαναγορά του Ρέντη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση.

Επί τόπου έσπευσαν 12 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση πλησίον της οδού Θέμιδος στον Ταύρο Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 3, 2022

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν στελέχη της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού της Πυροσβεστικής. Οι τρεις συλληφθέντες φέρεται ότι έκαναν θερμές εργασίες.





Ειδήσεις σήμερα:

Φονική πυρκαγιά στην Καλιφόρνια

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικά πυραυλικά χτυπήματα κοντά στα σύνορα με Πολωνία

Σαντορίνη: Έστριψε για να βγάλει φωτογραφία και προκάλεσε δυστύχημα (εικόνες)