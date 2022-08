Πολιτική

Μιχαηλίδου – βρεφονηπιακοί, παιδικοί σταθμοί: 20% περισσότεροι φέτος οι δικαιούχοι

Διευρυμένα σημαντικά τα εισοδηματικά κριτήρια για την φετινή περίοδο, ενώ για πρώτη φορά θα υπάρχουν και δικαιούχοι από το Δημόσιο τομέα.

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», τόνισε ότι άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για στο πρόγραμμα επιδότησης θέσεων στους βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς για την περίοδο 2022-2023.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 12 Αυγούστου, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως τις 23 Αυγούστου. Η κυρία Μιχαηλίδου υπογράμμισε πως από πέρσι όλη η διαδικασία μπορεί και γίνεται ηλεκτρονικά και δεν χρειάζεται η προσκόμιση κάποιου άλλου δικαιολογητικού.

Η κυρία Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι φέτος θα μπουν στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, 20% περισσότερα παιδιά, ενώ διευρυμένα είναι και τα εισοδηματικά κριτήρια για τους δικαιούχους. Αυξημένο σημαντικά θα είναι φέτος και το voucher που θα λάβουν οι δικαιούχοι.

Επίσης και για πρώτη φορά φέτος το πρόγραμμα της επόμενης περιόδου, είναι ενιαίο για εργαζόμενους γονείς τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Όλοι όσοι πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια θα λάβουν το voucher, με τους δικαιούχους να υπολογίζονται περίπου σε 210.000.

Επίσης η κυρία Μιχαηλίδου είπε ότι από την επόμενη σχολική χρονιά 2023-2024, το ωράριο των βρεφονηπιακών σταθμών θα διευρυνθεί και θα είναι έως τις 5 το απόγευμα.

Τέλος και μεταξύ άλλων, η κυρία Μιχαηλίδου σχολιάζοντας τα διαδοχικά περιστατικά γυναικοκτονιών τις τελευταίες ημέρες, είπε ότι «ζούμε συνθήκες και γεγονότα που δεν μπορεί να τα πιστέψει κανείς και θα πρέπει να μιλάμε ακόμη περισσότερα για αυτά και να τα βάζουμε στις σωστές τους διαστάσεις».

