Fuel Pass 2: Ανοιχτή για όλα τα ΑΦΜ η πλατφόρμα - Πώς θα κάνετε αίτηση

Η εφαρμογή είναι πλέον διαθέσιμη και για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 8, 9 και 0.Μέχρι πότε θα μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα.

Περισσότερες από 1 εκατ. αιτήσεις έχουν ήδη υποβληθεί για την επιδότηση του κόστους των καυσίμων Fuel Pass 2. Από σήμερα το πρωί είναι πλέον ανοιχτή η πρόσβαση για όλα τα ΑΦΜ, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκος Πιερρακάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων επιδότησης καυσίμων κίνησης Fuel Pass 2 άνοιξε για όλους τους ΑΦΜ.



Μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτησή σας στο https://t.co/Qf9P9fjCCZ. pic.twitter.com/1LAjQGZ2wT — Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) August 3, 2022

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχος του Fuel Pass 2 είναι κάθε φυσικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων και ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2021 έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τον/την σύζυγο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης και επιπλέον κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του νοικοκυριού και έως του ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ, μπορεί να αιτηθεί την οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2022.

Συνολικά ποσά επιδότησης για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο ανάλογα με τον τόπο κύριας κατοικίας:

1. Εκατό (100) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών-μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε ογδόντα πέντε (85) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

2. Ογδόντα (80) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων πλην μοτοσυκλετών-μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε εξήντα πέντε (65) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

3. Εβδομήντα (70) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών - μοτοποδηλάτων, με κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη νήσο Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στη νήσο Αμμουλιανή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται σε πενήντα πέντε (55) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

4. Εξήντα (60) ευρώ με τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για δικαιούχους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών - μοτοποδηλάτων, με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το ανωτέρω ποσό διαμορφώνεται στα σαράντα πέντε (45) ευρώ, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

'Αλλες επισημάνσεις:

Κάθε όχημα ή μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, το οποίο διαθέτει πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα ή είναι μισθωτής δυνάμει συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα ή μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το όχημα, μοτοσυκλέτα-μοτοποδήλατο να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας.

Προκειμένου οι αιτούντες να υπάγονται στην επιδότηση του κόστους καυσίμων, η αίτηση πρέπει να αφορά: τρίκυκλο φορτηγό, επιβατικό δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ-ΤΑΞΙ), φορτηγό, δίκυκλο, επιβατικό, τρίκυκλο επιβατικό, ελκυστήρας, επιβατικό μικτό. Η επιδότηση δεν θα καταβληθεί σε αιτούντες για: ημιρυμουλκουμενο, λεωφορείο, φορτιζόμενο ρυμουλκό, επικαθήμενο, ρυμουλκό και ρυμουλκούμενο (συρμός), αυτοκινούμενος οικίσκος, ελκυστήρας & επικαθήμεν, τραινακι τουριστικό, ρυμουλκούμενο, ρυμουλκούμενο βαγόνι.

Τα βήματα της αίτησης επιδότησης καυσίμων - Fuel Pass 2

Υπενθυμίζεται η διαδικασία για την αίτηση επιδότησης καυσίμων Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου, ακολουθώντας τα ίδια βήματα που ίσχυσαν για την επιδότηση Fuel Pass 1:

1. Η είσοδος του δικαιούχου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω gov.gr πραγματοποιείται με τους κωδικούς Taxisnet. Η ιστοσελίδα για την υποβολή της αίτησης είναι https://vouchers.gov.gr/

2. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας οι δικαιούχοι αιτούνται την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας στην οποία πιστώνεται το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης, εφόσον το επιθυμούν.

3. Μετά την είσοδό του στην εφαρμογή ο αιτών συμπληρώνει και ανανεώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του, ώστε να είναι έγκυρα και, ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου.

4. Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης και εφόσον επαληθευθεί η ιδιότητά του ως δικαιούχου, η Κοινωνία της Πληροφορίας διαβιβάζει εγκριτική απόφαση στην τράπεζα.

5. Ακολούθως, η τράπεζα ενημερώνει τον δικαιούχο για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει για την ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού, αποστέλλοντας:

α) γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην ειδική εφαρμογή, με ενσωματωμένες οδηγίες και

β) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην ειδική εφαρμογή με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Μετά την είσοδο στον ανωτέρω σύνδεσμο, ο δικαιούχος δημιουργεί προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password) και λαμβάνει κωδικό επιβεβαίωσης, με νέο γραπτό μήνυμα (sms), προκειμένου να ενεργοποιήσει την ψηφιακή χρεωστική κάρτα του στην οποία πιστώνεται το ποσό επιδότησης καυσίμων.

6. Το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στην χρεωστική κάρτα, δύναται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο για την πραγματοποίηση αγοράς καυσίμων και δεν είναι εφικτή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο, εκτός των ανωτέρω ή η ανάληψή του.

7. Για τους δικαιούχους που επιλέγουν τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά δεκαπέντε (15) ευρώ.

8. Εάν ο δικαιούχος δεν επιθυμεί την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, με τη χρήση έξυπνου κινητού, οφείλει να συμπληρώσει τον προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα γίνει η πίστωση του ποσού.

