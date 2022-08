Κόσμος

Μακελειό σε νηπιαγωγείο στην Κίνα (εικόνες)

Τραγικός ο απολογισμός της ένοπλης επίθεσης σε νηπιαγωγείο στην Κίνα.

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε σε νηπιαγωγείο στην Κίνα, με τον απολογισμό να είναι τρεις νεκροί και έξι τραυματίες, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Η αστυνομία αναφέρει πως την επίθεση έκανε ένας 48χρονος σε νηπιαγωγείο της επαρχίας Jianxi, ο οποίος φορούσε καπέλο και μάσκα.

Ο δράστης δεν έχει συλληφθεί.

Οι αξιωματούχοι δημοσίευσαν το όνομα του αρχικού τους υπόπτου, ενός 48χρονου ντόπιου που ονομάζεται Liu Mouhui.

Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Απρίλιο, ένας 24χρονος άνδρας με μαχαίρι εισέβαλε σε σχολείο στην πόλη Beiliu, μια πόλη στην αυτόνομη περιοχή Guangxi Zhuang της Κίνας.

Τον Ιούνιο του 2020, περίπου 40 άτομα τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι σε δημοτικό σχολείο στην ίδια περιοχή. Οι αναφορές έκαναν λόγο για τραυματισμούς σε τουλάχιστον 39 μαθητές και δύο μέλη του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου του διευθυντή, στο σχολείο στο Wuzhou στην αυτόνομη περιοχή Guangxi Zhuang. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας φύλακας ήταν ύποπτος για την επίθεση, ο οποίος συνελήφθη.

