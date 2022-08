Στον ΑΝΤ1 η Μαρία Αναστασοπούλου

Life

Η Μαρία Αναστασοπούλου στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", στο πλευρό του Γιώργου Παπαδάκη. Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1.

Ο ΑΝΤ1, με μεγάλη χαρά, υποδέχεται στην οικογένειά του την Μαρία Αναστασοπούλου.

Η Μαρία Αναστασοπούλου είναι ένα δυνατό πρόσωπο της νέας δημοσιογραφικής γενιάς με επιτυχημένη πορεία στην τηλεόραση. Ξεχωρίζει για τον ευθύ, εύστοχο και ουσιαστικό λόγο της, αλλά και για τη δυναμική της παρουσία στη μάχη της είδησης.

Η δημοσιογράφος θα ενταχθεί στην ισχυρή ενημερωτική ομάδα του ANT1 και θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της πρωινής ενημέρωσης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», στο πλευρό του Γιώργου Παπαδάκη.

