Life

Γιατί απαγορεύτηκε η πρόσβαση στο ψηλότερο δέντρο στον κόσμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ψηλότερο δέντρο στον κόσμο σύμφωνα με το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες με ύψος 115,92 μέτρα, βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο Ρέντγουντ στην Καλιφόρνια.

Το ψηλότερο δέντρο στον κόσμο σύμφωνα με το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες με ύψος 115,92 μέτρα, βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο Ρέντγουντ στην Καλιφόρνια. Πρόκειται για το «Hyperion (Υπερίων)», ένα μεγάλο κωνοφόρο δέντρο (σεκόγια) της οικογένειας των Κυπαρισσοειδών. Tο όνομά του προέρχεται από την μυθολογία καθώς ο Υπερίων ήταν ένας από τους Τιτάνες και πατέρας του θεού Ήλιου και της θεάς Σελήνης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN το πάρκο εξέδωσε ανακοίνωση όπου απαγορεύει την πρόσβαση στο δέντρο με ποινή σε όσους δεν τη σεβαστούν έως και έξι μήνες φυλάκιση και πρόστιμο 5.000 δολάρια.

«Η γιγάντια σεκόγια βρίσκεται βαθιά στο πάρκο χωρίς μονοπάτι μέσα από πυκνή βλάστηση και απαιτείται πολύ ώρα πεζοπορία για να φτάσει κανείς κοντά του», αναφέρει η ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του εθνικού πάρκου.

«Παρά τη δύσκολη διαδρομή, η αυξημένη δημοτικότητα λόγω των μπλόγκερ, των ταξιδιωτικών συντακτών και των ιστοσελίδων έχει καταλήξει στην καταστροφή του οικοσυστήματος γύρω από τον Υπερίωνα. Ως επισκέπτης, πρέπει να αποφασίσεις αν θα είσαι μέρος της προστασίας αυτού του μοναδικού τοπίου - ή θα είσαι μέρος της καταστροφής του» σημειώνεται.

Ο Leonel Arguello, επικεφαλής των φυσικών πόρων του πάρκου, ανέφερε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο «San Francisco Gate» ότι οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και GPS, υπολειτουργούν και αυτό δυσκολεύει σε περίπτωση που κάποιος χαθεί ή τραυματιστεί μέσα στην πυκνή βλάστηση του πάρκου.

Οι επισκέπτες, ωστόσο, δεν είναι ο μόνος κίνδυνος για το γιγάντιο αυτό δέντρο. Οι φωτιές που ξεσπούν με μεγαλύτερη συχνότητα στα εθνικά πάρκα της Καλιφόρνιας αποτελούν άλλη μια μεγάλη απειλή για τα αιωνόβια αυτά δέντρα.

Το 2021, οι υπεύθυνοι των εθνικών πάρκων Sequoia και Kings Canyon έλαβαν αυστηρά μέτρα για να προστατεύσουν μερικά από τα μεγαλύτερα δέντρα του κόσμου από τη φωτιά.

Ο «Στρατηγός Σέρμαν», που θεωρείται το μεγαλύτερο δέντρο στον κόσμο σε όγκο τυλίχθηκε με ένα ανθεκτικό υλικό με βάση το αλουμίνιο που είναι ανθεκτικό στην φωτιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στο Βόλο: Φορτηγό έσερνε γυναίκα κάτω από τις ρόδες (εικόνες)

Βόλος – “επενδυτής”: Επιχειρηματίες είδαν τα λεφτά τους να κάνουν… φτερά

Κορονοϊός: Το σύμπτωμα που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια μνήμης