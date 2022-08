Τεχνολογία - Επιστήμη

Φωτιές: Επικίνδυνο καιρικό “κοκτέιλ” τις επόμενες μέρες (χάρτες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιών λόγω υψηλής ευφλεκτότητας και ανέμων τις επόμενες μέρες. Χάρτες με τις περιοχές που βρίσκονται στο "κόκκινο" από σήμερα έως την Παρασκευή.

Δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες αναμένεται να επικρατήσουν σε μεγάλο μέρος της Ανατολικής και Νότιας Ελλάδας από σήμερα έως και τουλάχιστον την Παρασκευή 5 Αυγούστου, σύμφωνα με το meteo του Αστεροσκοπείου. Κύρια αιτία για την επιδείνωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών είναι η ενίσχυση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά, σε συνδυασμό με την κατά τόπους υψηλή ευφλεκτότητα των δασικών καυσίμων λόγω των παρατεταμένων υψηλών θερμοκρασιών και των ξηρών συνθηκών που επικράτησαν στη χώρα μας τις αμέσως προηγούμενες ημέρες.

Αναλυτικά, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία που ανέλυσε η πυρομετεωρολογική ομάδα FLAME του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ)/meteo.gr, σήμερα, Τετάρτη 3 Αυγούστου, αναμένεται:

Πολύ υψηλό δυναμικό για καθοδηγούμενες από τον άνεμο δασικές πυρκαγιές με δυνητικά υψηλά θερμικά φορτία σε Αττική (συμπεριλαμβανομένων των Κυθήρων), Βοιωτία, Κ. Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Σαμοθράκη, Λήμνο, Λέσβο, Χίο και Σάμο.

Τοπικά υψηλό δυναμικό για καθοδηγούμενες από τον άνεμο δασικές πυρκαγιές με δυνητικά υψηλά θερμικά φορτία αναμένεται σε Φθιώτιδα, Ηλεία, Αρκαδία, Σκύρο, Ρόδο και Ν. Κρήτη.

Υψηλό δυναμικό για καθοδηγούμενες από τον άνεμο δασικές πυρκαγιές αναμένεται σε Ν. Εύβοια, Έβρο, Κυκλάδες, Ικαρία, Κάσο και Κάρπαθο.

Την Πέμπτη 4 Αυγούστου:

Πολύ υψηλό δυναμικό για καθοδηγούμενες από τον άνεμο δασικές πυρκαγιές με δυνητικά υψηλά θερμικά φορτία αναμένεται σε Αττική, Βοιωτία, Κ. Εύβοια, Κορίνθια, Αργολίδα, Λακωνία, Σαμοθράκη, Λήμνο, Λέσβο, Χίο και Σάμο.

Τοπικά υψηλό δυναμικό για καθοδηγούμενες από τον άνεμο δασικές πυρκαγιές με δυνητικά υψηλά θερμικά φορτία αναμένεται σε Φθιώτιδα, Ηλεία, Αρκαδία, Μεσσηνία, Σκύρο, Ρόδο και Ν. Κρήτη.

Υψηλό δυναμικό για καθοδηγούμενες από τον άνεμο δασικές πυρκαγιές αναμένεται σε Ν. Εύβοια, Ροδόπη, Έβρο, Κυκλάδες, Κάσο και Κάρπαθο.

Την Παρασκευή 5 Αυγούστου:

Πολύ υψηλό δυναμικό για καθοδηγούμενες από τον άνεμο δασικές πυρκαγιές με δυνητικά υψηλά θερμικά φορτία αναμένεται σε Αττική, Βοιωτία, Κ. Εύβοια, Κορίνθια, Αργολίδα, Λακωνία, Σαμοθράκη, Λέσβο και Χίο.

Τοπικά υψηλό δυναμικό για καθοδηγούμενες από τον άνεμο δασικές πυρκαγιές με δυνητικά υψηλά θερμικά φορτία αναμένεται σε Λήμνο, Σάμο, Σκύρο, Ρόδο και Ν. Κρήτη.

Υψηλό δυναμικό για καθοδηγούμενες από τον άνεμο δασικές πυρκαγιές αναμένεται σε Ν. Εύβοια, Κυκλάδες, Κάσο και Κάρπαθο, και τοπικά σε Φθιώτιδα, Αρκαδία, Μεσσηνία, Ροδόπη και Έβρο.

Τοπικά υψηλό δυναμικό για καθοδηγούμενες από επαγωγική στήλη δασικές πυρκαγιές αναμένεται σε Δ. Στερεά Ελλάδα και ΒΔ Πελοπόννησο, συνοδευόμενο από μικρή πιθανότητα ανάπτυξης πυρονεφών.

Το meteo επισημαίνει ότι στις παραπάνω γεωγραφικές ζώνες θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε περιοχές όπου οι βόρειοι άνεμοι θα«ευθυγραμμίζονται» με την τοπογραφία και τη δασική καύσιμη ύλη (π.χ., όταν ο άνεμος πνέει κάθετα στην πλαγιά ενός πυκνόφυτου ορεινού όγκου), μεγιστοποιώντας έτσι το δυναμικό εκδήλωσης ακραίας συμπεριφοράς φωτιάς.

Ειδήσεις σήμερα:

Χατζηδάκης – ΕΦΚΑ: Αυξάνονται οι δόσεις για την πάγια ρύθμιση οφειλών

Στον ΑΝΤ1 η Μαρία Αναστασοπούλου

Κορονοϊός: Το σύμπτωμα που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια μνήμης