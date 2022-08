Life

Ο Μπραντ Πιτ αγόρασε ιστορική βίλα αξίας δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων

Η βίλα είχε χτιστεί για έναν μεγάλο Αμερικανό συγγραφέα και βρίσκεται στην πόλη που είχε εκλεγεί δήμαρχος ο Κλιντ Ίστγουντ.

Ο σούπερ σταρ του Χόλυγουντ Μπραντ Πιτ φέρεται να αγόρασε ένα εκπληκτικό σπίτι που είναι γνωστό με το όνομα «Seaward» στην Καλιφόρνια και χτίστηκε για τον Αμερικανό συγγραφέα Ντάνιελ Τζέιμς (D. L. James) αξίας 40 εκατ. δολαρίων.

Βρίσκεται στην πόλη Carmel-by-the-Sea στην κομητεία Monterey της Καλιφόρνιας και έχει μία μοναδική θέα σύμφωνα με το αποκλειστικό δημοσίευμα της Dailymail. Η πόλη έγινε γνωστή για τον διάσημο κάτοικο της, Κλιντ Ίστγουντ ο οποίος το 1986 εκλέχθηκε δήμαρχος της πόλης για μία θητεία.

Ο αρχιτέκτονας Τσαρλς Σάμνερ Γκριν (Charles Sumner Greene) ανέλαβε τον σχεδιασμό του κτίσματος για τον συγγραφέα του «Famous All Over». Στη συνέχεια πέρασε στα χέρια της εταιρείας «Searock» που ανήκει στον επιχειρηματία και χρηματοδότη Τζο Ρίτσι (Joe Ritchie) και στη σύζυγό του, το 1999.

Το πολυτελές ακίνητο, το οποίο απέχει μόλις λίγα μέτρα από την παραλία, συνδυάζει πέτρα και ξύλο, όλα «επιλεγμένα» από τον ίδιο τον αρχιτέκτονα. Διακρίνεται για τα καμπυλωτά παράθυρα, τους πέτρινους τοίχους, τα ιδιαίτερα μονοπάτια και την παραδοσιακή του στέγη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Γκριν «έχτισε τους εξωτερικούς τοίχους με πέτρα ώστε να φαίνονται ότι "μεγαλώνουν" μέσα στα βράχια».

Ο φωτογράφος Αλεξάντερ Βέρτικοφ (Alexander Vertikoff) είχε φωτογραφήσει το ακίνητο το 1997. «Όταν το φωτογράφισα, δεν είχε κατοικηθεί για αρκετό καιρό. Ήταν σε μία συνεχή κατάσταση να τελειώσει για 50 χρόνια. Ήταν δύσκολο να διακρίνεις τι είναι το κάθε δωμάτιο. Δεν είναι τόσο μεγάλο και έχει απίστευτη ιδιωτικότητα. Απλά δε φτιάχνουν ιδιοκτησίες σαν κι αυτή πια».

