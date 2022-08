Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Διακινητές κρατούσαν όμηρους μετανάστες

Ανθρωποκυνηγητό σε ταράτσες για τη σύλληψη ενός από τους διακινητές. Τα λύτρα που ζητούσαν για να τους αφήσουν ελεύθερους.

Όμηροι των διακινητών τους ήταν τρεις πρόσφυγες από το Αφγανιστάν, καθώς φαίνεται πως κρατούνταν παράνομα σε διαμέρισμα στην περιοχή της Πλατείας Δημοκρατίας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μέχρι να καταβάλουν λύτρα για να αφεθούν ελεύθεροι.

Το νέο περιστατικό απαγωγής και ομηρίας με θύματα διακινούμενους αλλοδαπούς αποκαλύφθηκε, χθες, όταν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, αξιοποιώντας πληροφορίες, πραγματοποίησαν έρευνα -παρουσία δικαστικού λειτουργού - στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, όπου εντοπίστηκαν οι τρεις όμηροι και απελευθερώθηκαν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, συνελήφθη 24χρονος, με καταγωγή από το Πακιστάν, ο οποίος μόλις αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς, επιχείρησε ανεπιτυχώς να διαφύγει, σκαρφαλώνοντας από το μπαλκόνι στην ταράτσα της πολυκατοικίας προκειμένου να πηδήξει σε παρακείμενες ταράτσες. Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται τρεις ακόμη συμπατριώτες του, με την αστυνομία να έχει ταυτοποιήσει τα στοιχεία ενός εξ αυτών.

Εξεταζόμενα τα θύματα ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι είχαν εισέλθει πριν από 6 μέρες στην ελληνική επικράτεια κι ότι ασκήθηκε σωματική και ψυχολογική βία σε βάρος τους, προκειμένου οι οικογένειές τους να στείλουν 2000 ευρώ (για τον καθένα) και να αφεθούν ελεύθεροι.

