Τουρκία – πληθωρισμός: Νέο άλμα και ρεκόρ 24ετίας

Ο πληθωρισμός στην Τουρκία αυξήθηκε στο νέο υψηλό επίπεδο 24 ετών του 79,6% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα καθώς η αδυναμία της λίρας και το παγκόσμιο κόστος ενέργειας και εμπορευμάτων οδήγησε σε άνοδο τις τιμές.

Ο πληθωρισμός άρχισε να αυξάνεται το περασμένο φθινόπωρο, όταν η λίρα σημείωσε βουτιά αφού η κεντρική τράπεζα μείωσε σταδιακά το βασικό της επιτόκιο κατά 500 μονάδες βάσης στο 14%.

Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν 2,37% τον Ιούλιο, όπως ανακοίνωσε η στατιστική υπηρεσία της Τουρκίας, χαμηλότερα από την πρόβλεψη για 2,9% σε έρευνα του Reuters. Σε ετήσια βάση, ο πληθωρισμός αναμενόταν να διαμορφωθεί στο 80,5%.

Η λίρα ήταν αμετάβλητη μετά την ανακοίνωση των στοιχείων, στις 17,9560 έναντι του δολαρίου.

