Πετρέλαιο: Κάτω από τα 100 δολάρια λίγο πριν την κρίσιμη σύνοδο του ΟΠΕΚ

Η αγορά αναμένει ευρέως ότι η συμμαχία ΟΠΕΚ+ θα διατηρήσει σταθερή την παραγωγή ή θα επιλέξει μια οριακή αύξηση.

Η τιμή του πετρελαίου κινείτο πτωτικά σήμερα πριν από την πολυαναμενόμενη σύνοδο των πετρελαιοεξαγωγικών κρατών της συμμαχίας ΟΠΕΚ+ που θα πρέπει να καθορίσουν τη στρατηγική τους για την παραγωγή του αργού.

Στις 12.30 ώρα Ελλάδας, το βαρέλι του μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Οκτωβρίου, σημείωσε πτώση 1,24% στα 99,29 δολάρια. Το βαρέλι του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI), παράδοσης Σεπτεμβρίου, σημείωσε πτώση 1,29% στα 93,20 δολάρια.

Οι χώρες της συμμαχίας ΟΠΕΚ+ (του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών και των συμμάχων τους) συνεδριάζουν σήμερα στη Βιέννη για να συζητήσουν τη στρατηγική τους για την παραγωγή πετρελαίου.

Η αγορά αναμένει ευρέως ότι η συμμαχία ΟΠΕΚ+ θα διατηρήσει σταθερή την παραγωγή ή θα επιλέξει μια οριακή αύξηση. Ο υπουργός Ενέργειας του Καζακστάν Μπολάτ Ακτσουλακόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η ΟΠΕΚ+ ίσως χρειαστεί να αυξήσει την παραγωγή για να αποφύγει την υπερθέρμανση της αγοράς. Τρεις πηγές της συμμαχίας ΟΠΕΚ+ δήλωσαν σήμερα στο Reuters ότι βλέπουν μικρές πιθανότητες για μια αλλαγή στην πολιτική της παραγωγής, όταν κλήθηκαν να σχολιάσουν τις δηλώσεις του Καζάκου υπουργού.

Οι ΗΠΑ ασκούν πιέσεις στη Σαουδική Αραβία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να αντλήσουν περισσότερο πετρέλαιο σε μια προσπάθεια να τεθούν υπό έλεγχο οι τιμές, που έχουν ενισχυθεί λόγω της αυξημένης ζήτησης και της εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία.

Οι κυρώσεις των ΗΠΑ και χωρών της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας έχουν ως αποτέλεσμα να εκτοξευθούν οι τιμές της ενέργειας, οδηγώντας σε πληθωρισμό που βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα πολλών δεκαετιών καθώς σε αυξήσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες.

Τους τελευταίους μήνες, ο ΟΠΕΚ αυξάνει την παραγωγή σύμφωνα με τους στόχους του κατά περίπου 430.000-650.000 βαρέλια την ημέρα κάθε μήνα και αρνείται να υιοθετήσει μεγαλύτερες αυξήσεις της παραγωγής.

Η σημερινή συνεδρίαση, που θα συζητηθούν οι πολιτικές παραγωγής από τον Σεπτέμβριο και πιθανόν για τους επόμενους μήνες, ύστερα, ξεκινά στις 14.30 ώρα Ελλάδας. Στόχος της συμμαχίας ΟΠΕΚ+ ήταν έως τον Σεπτέμβριο να έχει περιορίσει σταδιακά όλες τις μειώσεις-ρεκόρ της παραγωγής που εφάρμοσε το 2020, μετά το πλήγμα που υπέστη η ζήτηση λόγω της πανδημίας. Έως τον Ιούνιο, ωστόσο, η ΟΠΕΚ+ ήταν σχεδόν 3 εκατ. βαρέλια την ημέρα χαμηλότερα από τα όρια καθώς οι κυρώσεις σε βάρος ορισμένων κρατών και οι χαμηλές επενδύσεις σε άλλες χώρες έπληξαν την ικανότητά της συμμαχίας να αυξήσει την παραγωγή.

