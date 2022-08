Κοινωνία

Φωτιές: τα πύρινα μέτωπα και η μάχη των πυροσβεστών

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε διάφορα μέτωπα σε όλη τη χώρα.

Πολλές περιοχές έχουν πληγεί και την Τετάρτη από πύρινα μέτωπα που καίνε εκτάσεις ανα την επικράτεια.

Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε οικοπεδικούς χώρους και καίει χαμηλή βλάστηση. Για την κατάσβεση της επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου. Επιχειρούν 20 #πυροσβέστες με 8 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 3, 2022

Με τις συντονισμένες προσπάθειες όλων των δυνάμεων, η πυρκαγιά δεν απείλησε τον οικισμό. Συνεχίζουν να επιχειρούν 94 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 17 οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν και 14 Φιλανδοί πυροσβέστες που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Πυροσβεστών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στις 15:18 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δασική έκταση πλησίον της Εθνικής οδού Κυπαρισσίας - Πύργου στο ύψος της γέφυρας του Αλφειού και επιχειρούν 34 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 15:20 σε δασική έκταση στα Καλύβια Γυθείου οριοθετήθηκε σε μία ώρα από την έναρξή της και επιχειρούν 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση εντός οικοπεδικού χώρου στη περιοχή Σοφός Ασπροπύργου στις 15:42 οριοθετήθηκε άμεσα και συνεχίζουν να επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 13 οχήματα.

