Γυναικοκτονίες: Διάλογος σε ψηφιακή πλατφόρμα από το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

Διαδικτυακή καμπάνια ξεκινά το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, μετά την «έκρηξη» της ενδοοικογενειακής βίας και των γυναικοκτονιών.

«Η έκρηξη περιστατικών γυναικοκτονιών και ενδοοικογενειακής βίας, αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Ωστόσο, παρά την αυξανόμενη συνειδητοποίηση που φέρνει η οδυνηρή συχνότητα τους, αυτή δεν έχει μεταφραστεί ακόμη σε μέτρα που θα πάψουν να προδίδουν την εμπιστοσύνη των γυναικών στην Πολιτεία» επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής το οποίο «ανοίγει το διάλογο στην ψηφιακή πλατφόρμα του κόμματος, Digitalsociety.gr».

«Είμαστε μαζί σου, για να διαμορφώσουμε τις ολιστικές πολιτικές- αφετηρία της εξάλειψης των γυναικοκτονιών» τονίζει η σχετική ανακοίνωση.

«H καμπάνια διαβούλευσης με την κοινωνία ξεκινά σήμερα και σε επόμενο στάδιο συγκροτημένα το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θα συζητήσει με νομικούς, γυναικείες οργανώσεις, εμπλεκόμενες κρατικές αρχές κλπ προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ενιαίο και ολιστικό πλαίσιο αντιμετώπισης που δεν θα αντιμετωπίσει μόνο το θέμα της απονομής δικαιοσύνης αλλά και τις απαραίτητες δομές για την στήριξη, την απομάκρυνση της γυναίκας από το κακοποιητικό περιβάλλον, την στήριξη με εργασία κλπ.» αναφέρει, τέλος, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

