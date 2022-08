Κοινωνία

Καιρός: Μέχρι 37 βαθμοί την Πέμπτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού αναμένονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες και πού θα σημειωθούν βροχές.

Την Πέμπτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν. Πιθανότητα σποραδικών πρόσκαιρων βροχών υπάρχει κυρίως για τα ορεινά της Ηπείρου και της Κεντροδυτικής Μακεδονίας.

Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία, στη Θράκη και στην Ήπειρο από 20 έως 36, στη Θεσσαλία από 22 έως 36, στην Ανατολική Στερεά από 20 έως 33, στη Δυτική Στερεά και στην Πελοπόννησο από 21 έως 37, στα νησιά του Ιονίου από 20 έως 34, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου και στις Σποράδες από 23 έως 34, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από 23 έως 37, στις Κυκλάδες από 22 έως 30 και στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως από το πρωί θα γίνουν βορειοδυτικοί 2 έως 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Στον Νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις που θα εναλλάσσονται με διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονίες: Διάλογος σε ψηφιακή πλατφόρμα από το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

Στον ΑΝΤ1 η Μαρία Αναστασοπούλου

Κορονοϊός: Το σύμπτωμα που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια μνήμης