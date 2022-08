Οικονομία

ΑΑΔΕ: Φοροδιαφυγή “μαμούθ” από ξενοδοχεία στη Σαντορίνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ τα διαφυγόντα κέρδη από τα ξενοδοχεία που ελέγχθηκαν.

Εκτεταμένη φοροδιαφυγή ανακάλυψαν οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε τέσσερις επιχειρήσεις ξενοδοχείων και ενοικίασης δωματίων, στη Σαντορίνη.

Πρόκειται για περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις δεν εξέδωσαν αποδείξεις για περισσότερα από 500 πακέτα διαμονής, τα οποία είχαν κλειστεί μέσω των γνωστών πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό, εντόπισαν ύποπτες επιχειρήσεις και διασταύρωσαν τις κρατήσεις από τις πλατφόρμες, με τις αποδείξεις που εξέδωσαν. Μόνο για αυτές τις τέσσερις περιπτώσεις, βρήκαν μη εκδοθείσες αποδείξεις, καθαρής αξίας άνω των 255.000 ευρώ. Αναλυτικά:

Προσωπική εταιρεία, με αντικείμενο δραστηριότητας την ενοικίαση διαμερισμάτων, στη χρήση 2021 δεν είχε εκδώσει 190 αποδείξεις, καθαρής αξίας 66.671 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 8.667 ευρώ.

Επιχείρηση, με αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών ξενοδοχείου, στη χρήση 2016, δεν είχε εκδώσει 196 αποδείξεις, καθαρής αξίας 74.750 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 9.717 ευρώ.

Προσωπική εταιρεία, με αντικείμενο δραστηριότητας την ενοικίαση διαμερισμάτων, στη χρήση 2021, δεν είχε εκδώσει 105 αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, καθαρής αξίας 21.802 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 2.834 ευρώ.

Προσωπική εταιρεία, με αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών ξενοδοχείου, στη χρήση 2021, δεν είχε εκδώσει αποδείξεις, καθαρής αξίας 91.741 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 11.926 ευρώ.

Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, καταλογίστηκαν οι εξής ποινές:

Ο φόρος, που αναλογεί στον τζίρο, που δεν δηλώθηκε, συν οι ανάλογες προσαυξήσεις.

Το 50% του αναλογούντος ΦΠΑ.

Επιπλέον πρόστιμα έως 2.500 ευρώ.

Ο έλεγχος συνεχίζεται σε βάθος στα βιβλία των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, ενώ οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ έχουν ήδη εντοπίσει τους επόμενους στόχους ελέγχου.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Πύλο: μάχη με τον άνεμο και εκκένωση οικισμών

Wallet.gov.gr: άνοιξε για όλα τα ΑΦΜ η πλατφόρμα - εκατοντάδες χιλιάδες οι αιτήσεις

Ιωάννινα: Φονική μετωπική σε προσπέραση νταλίκας (εικόνες)