Έβρος: Μετανάστρια γέννησε μέσα σε βάρκα (εικόνες)

Μετανάστρια γέννησε σε βάρκα στη μέση του Έβρου. Οι εικόνες της λεχώνας.

Σε βάρκα στη μέση του ποταμού Έβρου γέννησε γυναίκα μετανάστρια η οποία απωθήθηκε από τις ελληνικές δυνάμεις, όπως ισχυρίζονται τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης.

Όπως αναφέρουν πρόκειται για γυναίκα από το Αφγανιστάν, τη Ριζάι. Οι μετανάστες διασώθηκαν από τουρκική συνοριακή μονάδα και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Πηγή: sozcu.com.tr

