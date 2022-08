Κοινωνία

Έκλεψαν βαλίτσα στην Τήνο - τους συνέλαβαν στη Ραφήνα και τη Σύρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς έφτασαν στα ίχνη των τριών νεαρών που... "ξάφριζαν" βαλίτσες οι Αρχές.

Στα χέρια των αρχών βρίσκονται τρεις νεαροί που έκλεψαν βαλίτσα τουρίστριας στο λιμάνι της Τήνου, μέσα στο πλοίο της γραμμής, την 1η Αυγούστου αλλά με τη συνεργασία τριών Λιμεναρχείων συνελήφθησαν -εντός των ορίων του αυτοφώρου- στη Ραφήνα και τη Σύρο.

Τώρα εξετάζεται εάν οι τρεις νεαροί είχαν «ελαφρύνει» και άλλους τουρίστες μέσα στον καλοκαιρινό συνωστισμό.



Το περιστατικό της κλοπής καταγγέλθηκε από την επιβάτη στο Λιμεναρχείο της Ραφήνας με το που έφθασε το πλοίο της από την Τήνο.



Τα στελέχη της ασφάλειας κινητοποιήθηκαν αμέσως και δεν άργησαν να φθάσουν στους δύο από τους τρεις νεαρούς 21 και 22 ετών οι οποίοι έφτασαν στη Ραφήνα με άλλο πλοίο της γραμμής.

Στη Σύρο, εντοπίστηκε λίγο αργότερα και ο τρίτος της… παρέας ένας νεαρός 25 ετών.

Οι νεαροί είχαν αποσπάσει από την τουρίστρια εκτός από τα ρούχα και τα καλλυντικά που περιείχε η μαύρη βαλίτσα, 487 ευρώ, κοσμήματα και ένα ακριβό κινητό τηλέφωνο.





Στην κατοχή τους βρέθηκαν τιμαλφή, χρήματα, προσωπικά αντικείμενα και η συσκευή τηλεφώνου, τα οποία αναγνωρίστηκαν από την κάτοχο της κλαπείσας αποσκευής.



Την προανάκριση διενήργησε το Λιμεναρχείο της Ραφήνας και οι τρεις νεαροί θα οδηγηθούν για τα περαιτέρω στα δικαστήρια στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Πύλο: μάχη με τον άνεμο και εκκένωση οικισμών

Wallet.gov.gr: άνοιξε για όλα τα ΑΦΜ η πλατφόρμα - εκατοντάδες χιλιάδες οι αιτήσεις

Ιωάννινα: Φονική μετωπική σε προσπέραση νταλίκας (εικόνες)