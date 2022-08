Αθλητικά

Ο πιο πλούσιος ποδοσφαιριστής και από τον….πάγκο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ποδοσφαιριστής που κερδίζει τα περισσότερα χρήματα από όλους, ακόμα κι όταν δεν αγωνίζεται.

Ο Νεϊμάρ είναι ο ποδοσφαιριστής στον κόσμο που κερδίζει τα περισσότερα χρήματα ακόμα και όταν δεν αγωνίζεται, με απολαβές που φτάνουν τα 78.693.743 ευρώ.

Μελέτη της εταιρείας GEJL Accident Attorneys, όπως αναφέρει η εφημερίδα της Βαρκελώνης "Mundo deportivo", αποκαλύπτει μια λίστα με τους 50 άνδρες αθλητές που έχουν κερδίσει τα περισσότερα χρήματα, ενώ δεν αγωνίζονται, λόγω τραυματισμών ή άλλων λόγων που τους ανάγκασαν να απουσιάσουν.

Στην μελέτη εμφανίζονται παίκτες από το NFL (αμερικάνικο ποδόσφαιρο), NBA (μπάσκετ), MLB (μπέιζμπολ) και NHL (χόκεϊ επί πάγου), καθώς και ποδοσφαιριστές από όλο τον κόσμο.

Για να δημιουργήσουν τη λίστα, οι αναλυτές εξέτασαν τους παίκτες με τα υψηλότερα κέρδη σε κάθε άθλημα: ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μπέιζμπολ, χόκεϊ επι πάγου και αμερικάνικο ποδόσφαιρο.

Στη συνέχεια, τα συνολικά κέρδη διαιρέθηκαν με τον συνολικό αριθμό των παιχνιδιών που θα μπορούσε να έχει παίξει κάθε παίκτης κατά τη διάρκεια της καριέρας του, αποκαλύπτοντας τα συνολικά κέρδη του ανά παιχνίδι.

Έπειτα, οι αναλυτές υπολόγισαν το ποσό που κέρδισαν για κάθε χαμένο παιχνίδι, για να αποκαλύψουν το συνολικό ποσό που κέρδισε κάποιος ενώ ήταν στον πάγκο, τραυματίας ή απών για άλλους λόγους.

Πίσω από τον Νεϊμάρ στους ποδοσφαιριστές βρίσκεται ο Ουαλός Γκάρεθ Μπέιλ, ο οποίος είναι 9ος, με 60.197.050 ευρώ.

Επόμενος στη λίστα των ποδοσφαιριστών είναι ο επτά φορές νικητής της «Χρυσής Μπάλας», Λιονέλ Μέσι, που βρίσκεται στην 21η θέση με 41.850.000.

Ο Κιλιάν Μπαπέ είναι 27ος με περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μία θέση πιο κάτω βρίσκεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο με 34 εκατομμύρια, μαζί με τον Αντρές Ινιέστα.

Ο παίκτης του μπέιζμπολ των Χιούστον Άστρος, Τζάστιν Βερλάντερ, ηγείται αυτής της κατάταξης ως ο αθλητής που έχει τα περισσότερα κέρδη ανά αγώνα, ενώ τραυματίστηκε ή απουσίαζε από τις υποχρεώσεις της ομάδας του, με κέρδη 243.919.000 εκατ. ευρώ. Στις πρώτες πέντε θέσεις βρίσκονται αθλητές του μπέιζμπολ.

Οι 10 πρώτοι (σ.σ: τα ποσά σε δολάρια):

1. Τζάστιν Βερλάντερ (MLB) 248.349.306

2. Τζακ Γκρίνκε (MLB) 225.598.279

3. Κλέιτον Κέρσοου (MLB) 222.079.132

4. Ντέιβιντ Πρις (MLB) 206.264.276

5. Μαξ Σέρτσερ (MLB) 161.432.850

6. Νεϊμάρ (ποδόσφαιρο) 80.122.732

7. Μπλέικ Γκρίφιν (NBA) 67.196.616

8. Μιγκέλ Καμπρέρα (MLB) 62.541.318

9. Γκάρεθ Μπέιλ (ποδόσφαιρο) 62.023.235

10. Κρις Πολ (NBA) 61.147.394

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονίες: Διάλογος σε ψηφιακή πλατφόρμα από το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

Καιρός: Μέχρι 37 βαθμοί την Πέμπτη

Κορονοϊός: Το σύμπτωμα που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια μνήμης