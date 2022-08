Υγεία - Περιβάλλον

Ο κορονοϊός δεν “αφήνει” τον Τζο Μπάιντεν

Παραμένει θετικός ο Τζο Μπάιντεν στον κορονοϊό. Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν παραμένει θετικός στην Covid-19, όπως προέκυψε από διαγνωστικό έλεγχο στον οποίο υποβλήθηκε, αναφέρει το ενημερωτικό σημείωμα του γιατρού του, Κέβιν Ο’Κόνορ, που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος.

Ο Μπάιντεν εξακολουθεί να αισθάνεται καλά και δεν έχει πυρετό, σύμφωνα με τον Ο’Κόνορ, ο οποίος συμπληρώνει ότι ο αμερικανός πρόεδρος έχει περιστασιακό βήχα αλλά λιγότερο συχνά από ό,τι χθες Τρίτη.

Στις 21 Ιουλίου ο πρόεδρος Μπάιντεν είχε διαγνωστεί θετικός στην Covid-19 και λίγο αφότου ανέρρωσε και βγήκε από την καραντίνα, βρέθηκε ξανά θετικός το περασμένο Σάββατο.

Ο γιατρός του προέδρου των ΗΠΑ έκανε λόγο για σπάνια περίπτωση «επιστροφής» της νόσου, η οποία παρατηρείται σε ένα μικρό ποσοστό ασθενών που λαμβάνουν το αντιικό φάρμακο Paxlovid.

