Παράξενα

Περού: Δεν “στεριώνει” πρωθυπουργός – νέα παραίτηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμα ένας πρωθυπουργός του Περού παραιτήθηκε από τη θέση του. Είναι ο τέταρτος κατά σειρά.

Ο πρωθυπουργός του Περού, Ανίμπαλ Τόρες, υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του στον πρόεδρο Πέδρο Καστίγιο, επικαλούμενος «προσωπικούς λόγους» στην επιστολή που κοινοποίησε μέσω Twitter.

Ο Ανίμπαλ Τόρες, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον περασμένο Φεβρουάριο, είναι ο τέταρτος πρωθυπουργός που υποβάλει την παραίτησή του στον πρόεδρο Καστίγιο, ο οποίος έχει βυθιστεί στη δίνη σκανδάλων από την έναρξη της θητείας του, μόλις πριν από έναν χρόνο. Χαρακτηριστικό είναι εξάλλου το γεγονός ότι η Εισαγγελία έχει ξεκινήσει πέντε έρευνες σε βάρος του προέδρου Καστίγιο, κάτι δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία της χώρας.

Οι υποθέσεις αφορούν την επιρροή στην αγορά καυσίμων από την κρατική εταιρεία Petroperu, τη φερόμενη παρακώλυση της δικαιοσύνης στην αποπομπή υπουργού Εσωτερικών, καταγγελίες για διαφθορά και συμπαιγνία σε δημόσια έργα, επιρροή σε φάκελο στρατιωτικής προαγωγής, καθώς και λογοκλοπή στην πανεπιστημιακή διατριβή του.

Προστατευόμενος από την προεδρική ασυλία του μέχρι τη λήξη της θητείας του το 2026, δεν μπορεί να κατηγορηθεί και να προσαχθεί σε δίκη. Πέραν των νομικών προβλημάτων, ο Πέδρο Καστίγιο έχει αντιμετωπίσει στο Κογκρέσο δύο απόπειρες παραπομπής του με το ερώτημα της καθαίρεσης.

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΑΔΕ: Φοροδιαφυγή “μαμούθ” από ξενοδοχεία στη Σαντορίνη

Γυναικοκτονία στο Περιστέρι: Η 17χρονη ήταν θύμα ασέλγειας και bullying

Ιωάννινα: Φονική μετωπική σε προσπέραση νταλίκας (εικόνες)