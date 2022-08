Κοινωνία

Πισπιρίγκου: Η απάντηση του γιατρού μέσω ΑΝΤ1 μετά τη μήνυση

Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο γιατρός της Τζωρτζίνας μετά τη μήυνυση από την οικογένεια της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Τη δική του απάντηση στη μήνυση που κατέθεσε η οικογένεια της Ρούλας Πισπιρίγκου, για συκοφαντική δυσφήμηση έδωσε στον ΑΝΤ1, ο γιατρός Ανδρέας Ηλιάδης.

Πιο συγκεκριμένα, σε δήλωσή του στον ΑΝΤ1, ο Ανδρέας Ηλιάδης αναφέρει ότι έκανε το καθήκον του και κράτησε στη ζωή τη Τζωρτζίνα: «Εγώ έκανα το καθήκον μου. Στάθηκα με όλη μου την δύναμη δίπλα στην Τζωρτζίνα και την κράτησα στην ζωή μαζί με την ομάδα μου, όταν το παιδί πολεμούσε διασωληνωμένο για την ζωή του, έναν ολόκληρο μήνα στην ΜΕΘ Παίδων».

Η μήνυση από την οικογένεια της Ρούλας Πισπιρίγκου, κατατέθηκε για συκοφανστική δυσφήμιση, καθώς ο γιατρός είχε αναφέρει πως οι οικογένεια του παιδιού, της μικρής Τζωρτζίνας, δεν το επισκεπτόταν στην εντατική κατά τη νοσηλεία του. Οι συγγενείς αναφέρουν χαρακτηριστικά, πως ο ίδιος ο γιατρός δεν τους επέτρεπε να το βλέπουν λόγω covid.

