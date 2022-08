Life

“Super Influencer”: Πρεμιέρα στον ΑΝΤ1+ με την Έλενα Γαλύφα

Πρεμιέρα στις 05 Αυγούστου κάνει το “Super Influencer” στον ΑΝΤ1+ με το 1ο επεισόδιο αφιερωμένο στην fashion blogger-influencer Έλενα Γαλύφα.

Πρεμιέρα την Παρασκευή 05 Αυγούστου για το SUPER INFLUENCER, το premium ντοκιμαντέρ reality σε παραγωγή των ANTENNA STUDIOS, με μία από τις πιο επιδραστικές Ελληνίδες fashion bloggers-influencers, την Έλενα Γαλύφα.

H Έλενα μάς συστήνει στον κόσμο της, φωτίζοντας και περιγράφοντας πλευρές της ζωής της που διαγράφουν την πορεία της ως Super Influencer στον λαμπερό χώρο της μόδας, αλλά και ως ambassador πολλών luxury brands. Συνθέτει το δικό της πορτρέτο, μιλώντας για την πορεία της, την εμπειρία της ως δημόσιος υπάλληλος και γραμματέας, αρχικά του Δημήτρη Αβραμόπουλου και έπειτα στον ΟΚΑΝΑ. Μας μιλά για το πώς η συστηματική ενασχόληση με τα social media άλλαξε τη ζωή της και τη μετέτρεψε σε μια από τις πιο καταξιωμένες fashion influencers της γενιάς της. Με το στιλ της, έχει καταφέρει να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και να εκπροσωπεί brands μεγάλων εταιρειών.

Συγκεκριμένα, η κάμερα την ακολουθεί στο ταξίδι της στις Κάννες, για το 75ο Cannes Film Festival 2022, όπου βρέθηκε ως προσκεκλημένη μεγάλης εταιρείας καφέ, στο πολιτικό γραφείο του κ. Αβραμόπουλου σε μία συνάντηση ανθρώπινη, αλλά και νοσταλγική, καθώς και στο atelier του διεθνούς φήμης Έλληνα σχεδιαστή Βρεττού Βρεττάκου. Επιπλέον, το επεισόδιο περιλαμβάνει τη φωτογράφισή της για τη Louis Vuitton, όπου φόρεσε πρώτη στην Ελλάδα μια μοναδική δημιουργία του Οίκου, ένα sneak peek στο walk-in-closet της, με τα extravagant ρούχα και τα ιδιαίτερα παπούτσια της, καθώς και μια καταγραφή του απαιτητικού καθημερινού της προγράμματος και των καινούργιων συνεργασιών της, όπως αυτή με το GNTM. Ταυτόχρονα, μοιράζεται και συγκινητικές οικογενειακές στιγμές με τη μητέρα, τη θεία και τη γιαγιά της που ζουν στην Αμερική, αλλά και με τον επί 20 χρόνια ναυτικό σύζυγό της που, μετά από 6 μήνες απουσίας, επιστρέφει νωρίτερα και τον υποδέχεται με δάκρυα χαράς στο αεροδρόμιο.

Ένα επεισόδιο που συνθέτει το παζλ της ζωής της Έλενας Γαλύφα και γεννά ετερόκλητα συναισθήματα με δόσεις συγκίνησης, νοσταλγίας, χιούμορ, αλλά και την αίσθηση του απόλυτου glam μιας Super Influencer. Ανακαλύψτε το αποκλειστικά στη streaming πλατφόρμα ΑΝΤ1+, κάνοντας εγγραφή στο antennaplus.gr με 14 ημέρες δωρεάν δοκιμή.

Σχετικά με το ΑΝΤ1+

To ANT1+ είναι η streaming πλατφόρμα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ο οποίος, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία του, επεκτείνει την παρουσία του στον χώρο των ΟΤΤ (Over The Top) υπηρεσιών, σε Ελλάδα και Κύπρο. Το ANT1+ περιλαμβάνει τα ΑΝΤ1+ Originals, τις μεγαλύτερες πρωτότυπες ελληνικές παραγωγές, καθώς και ελληνικές ταινίες σε πρώτη προβολή, μια σημαντική συλλογή από δημοφιλείς ξένες σειρές σε αποκλειστική προβολή, ταινίες μεγάλων studio του εξωτερικού, πλούσιο παιδικό περιεχόμενο, ντοκιμαντέρ, Live συναυλίες, αλλά και αγαπημένες σειρές και εκπομπές του ΑΝΤ1 ΤV. Στόχος της συνδρομητικής πλατφόρμας είναι να δημιουργεί και να προσφέρει διαρκώς νέο, πρωτότυπο, ελληνικό περιεχόμενο με γνώμονα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του ελληνικού κοινού. Η πρόσβαση στο ΑΝΤ1+ είναι διαθέσιμη από όλες τις Smart TV, τα κινητά τηλέφωνα και tablet (Android & iOS) μέσω της εφαρμογής ΑΝ1+, καθώς και από υπολογιστή μέσα από τον ιστότοπο antennaplus.gr.

Σχετικά με την Antenna Studios

Η Antenna Studios, η εταιρεία παραγωγής και διανομής περιεχομένου του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, παράγει περισσότερες από 2.500 ώρες τηλεοπτικού προγράμματος τον χρόνο και, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της, περιλαμβάνεται και η «ΑΝΤ1 Σχολή Σεναρίου», η πρώτη σχολή σεναρίου στην Ελλάδα. H Antenna Studios αποτελεί βασικό πυλώνα στη δημιουργία των ΑΝΤ1+ Originals, το πρωτότυπο ελληνικό περιεχόμενο που προβάλλεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, τη streaming πλατφόρμα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ. Στόχος της Αntenna Studios είναι να δημιουργεί περιεχόμενο που εμπλουτίζει το πρόγραμμα του ΑΝΤ1 TV με κορυφαίες σειρές και εκπομπές, ενώ έχει διανείμει διεθνώς 8.500 ώρες ελληνικών δραματικών σειρών. , Με γνώμονα την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για υψηλής ποιότητας πρωτότυπο περιεχόμενο με ελληνικό χαρακτήρα, η Antenna Studios συνάπτει διεθνείς και εγχώριες συνεργασίες συμπαραγωγής και διανομής περιεχομένου με δημιουργούς και παράγωγους από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

