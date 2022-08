Κόσμος

Τουρκία: Συνελήφθη δημοσιογράφος πριν περάσει στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθη ενώ προσπαθούσε να περάσει στην Ελλάδα δημοσιογράφος που είχε γράψει βιβλίο για Γκιουλέν.

(εικόνα αρχείου)

Ο «πρίγκηπας των γκιουλενιστών», όπως αποκαλείται ο δημοσιογράφος Μεχμέτ Γκιουντέμ, συνελήφθη στα ελληνοτουρκικά σύνορα ενώ προσπαθούσε με τη σύζυγό του να περάσει στην Ελλάδα.

Ο Μεχμέτ Γκιουντέμ ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο για τις 11 ημέρες που πέρασε με τον Φετουλάχ Γκιουλέν είχε καταδικαστεί σε 6 χρόνια, 10 μήνες και 15 ημέρες φυλάκιση για τη συμμετοχή του στην οργάνωση FETO, τους γκιουλενιστές.

Η σύλληψή του έγινε από μονάδες της χωροφυλακής στην περιοχή Ενέζ της Ανδριανούπολης. Μαζί με τον Μεγμέτ Γκιουντέμ άλλα 18 άτομα συνελήφθησαν ενώ προσπαθούσαν να περάσουν στην Ελλάδα, εκ των οποίων οι 16 γκιουλενιστές.

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΑΔΕ: Φοροδιαφυγή “μαμούθ” από ξενοδοχεία στη Σαντορίνη

Περού: Δεν “στεριώνει” πρωθυπουργός – νέα παραίτηση

Ιωάννινα: Φονική μετωπική σε προσπέραση νταλίκας (εικόνες)