Ναγκόρνο Καραμπάχ: Η Ρωσία κατηγορεί το Αζερμπαϊτζάν για παραβίαση εκεχειρίας

Μερική επιστράτευση κύρηξαν νωρίτερα οι αυτονομιστικές δυνάμεις στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε σήμερα ότι επιδεινώνεται η κατάσταση στον αμφισβητούμενο θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ και πέριξ αυτού εξαιτίας των συγκρούσεων μεταξύ των δυνάμεων του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας.

Νωρίτερα, οι αυτονομιστικές δυνάμεις στο Ναγκόρνο Καραμπάχ είχαν κηρύξει μερική επιστράτευση.

Το Ναγκόρνο Καραμπάχ, με την υποστήριξη της Αρμενίας, αποσχίστηκε από το Αζερμπαϊτζάν ύστερα από μια αιματηρή εθνοτική σύγκρουση στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Το 2020, το Αζερμπαϊτζάν κατάφερε να ανακτήσει μέρος των εδαφών που ήλεγχαν οι αυτονομιστές.

Βάσει των όρων της συμφωνίας εκεχειρίας, ρωσικές ειρηνευτικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν για να προστατεύσουν την περιοχή που εξακολουθούσαν να διατηρούν υπό τον έλεγχό τους οι αυτονομιστές.

Η Μόσχα κατηγόρησε τις δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν για παραβίαση της εκεχειρίας, σημειώνοντας πως οι ρωσικές ειρηνευτικές δυνάμεις επιδιώκουν τη σταθεροποίηση της κατάστασης στην έκρυθμη περιοχή.

Στις εχθροπραξίες των τελευταίων ημερών, οι δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν υποστηρίζουν ότι σκότωσαν τέσσερις αυτονομιστές μαχητές και τραυμάτισαν άλλους δεκαπέντε.

Τι υποστηρίζει το Αζερμπαϊτζάν

Το υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν υποστήριξε σήμερα ότι «συνέτριψε» μια επίθεση των δυνάμεων της Αρμενίας κοντά στον διαφιλονικούμενο θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, εν μέσω διεθνών εκκλήσεων για τον άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών σε μια περιοχή που αποτελεί σημείο ανάφλεξης εδώ και 30 χρόνια.

Το υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν κατηγόρησε την Αρμενία για κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας, καταγγέλλοντας δολιοφθορά που προκάλεσε τον θάνατο ενός στρατιώτη. Επιπλέον, το Μπακού υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις του «συνέτριψαν» δυνάμεις της Αρμενίας που επιχείρησαν να καταλάβουν έναν λόφο σε περιοχή που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ρωσικών ειρηνευτικών δυνάμεων.

«Ως αποτέλεσμα, όσοι πολεμούσαν για λογαριασμό των παράνομων αρμενικών ενόπλων σχηματισμών σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση, στην οποία ζητείται από όλα τα αρμενικά στρατεύματα να αποχωρήσουν από την περιοχή, προειδοποιώντας με «συντριπτικά» αντίμετρα.

Σε απάντησή του, το υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας κατηγορεί το Αζερμπαϊτζάν για παραβίαση της εκεχειρίας, καταγγέλλοντας την επίθεση σε περιοχές υπό τον έλεγχο των ρωσικών ειρηνευτικών δυνάμεων. Το Γερεβάν ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα «να λάβει μέτρα για να σταματήσει την επιθετική συμπεριφορά και τις ενέργειες του Αζερμπαϊτζάν».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απηύθυνε σήμερα έκκληση για τον άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών και κάλεσε τις αντιμαχόμενες πλευρές να σεβαστούν την εκεχειρία.

