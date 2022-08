Κοινωνία

Κεφαλονιά: γιος του βοσκού των Ιμίων ο ψαράς που έχασε τη ζωή του

Ποιος ήταν ο ψαράς που έχασε τη ζωή του στην Κεφαλονιά.

Τραγικό θάνατο, βρήκε το μεσημέρι της Τετάρτης, ο 54χρονος Γιάννης Βεζυρόπουλος, στη θαλάσσια περιοχή Ληξουρίου Κεφαλονιάς.

Πιο συγκεκριμένα ο άτυχος άνδρας που έχασε τη ζωή του ήταν δύτης και αλιέας, βρισκόταν για αλιεία με το αλιευτικό του σκάφος, στην περιοχή του Γερογόμπου (Ληξούρι) Κεφαλονιάς πλήρωμα του σκάφους ήταν 22χρονος Καλύμνιος.

Ο 54χρονος, έκανε κατάδυση με τη βοήθεια κομπρεσέρ. Κάποια στιγμή ο 22χρονος είδε το σώμα του Γιάννη να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις του και άμεσα ενημέρωσε τις Λιμενικές αρχές. Μεταφέρθηκε στη στεριά και στη συνέχεια με το ΕΚΑΒ στο ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε και ο θάνατος του. Στο σώμα του δεν φέρει τραύματα.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου δεν έχουν γίνει γνωστά και το Λιμεναρχείο της περιοχής διερευνά την υπόθεση ενώ διετάχθη νεκροψία-νεκροτομή. Επίσης αναμένεται να γίνει και πραγματογνωμοσύνη.

Ο Γιάννης ήταν το 5ο παιδί από τα 6 παιδιά του αείμνηστου Αντώνη Βεζυρόπουλου και της Άννας Καμπουράκη Βεζυροπούλου.

Ο Αντώνης Βεζυρόπουλος γνωστός στο Πανελλήνιο και όχι μόνο, ως ο βοσκός των Ιμίων, για περισσότερο από 20 χρόνια διατηρούσε 40 κατσίκια περίπου, πάνω στις δύο νησίδες

Πηγή: kalymnos-news.gr

