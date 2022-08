Παράξενα

Γαλλία: Φάλαινα εντοπίστηκε στον Σηκουάνα

Μία φάλαινα εντοπίστηκε στον ποταμό Σηκουάνα, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές.

Μια φάλαινα μπελούγκα εντοπίστηκε στον ποταμό Σηκουάνα, στη βόρεια Γαλλία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές που ζήτησαν από τους πολίτες να μην την πλησιάζουν, προκειμένου να μην της προκαλέσουν αυξημένο άγχος.

Η νομαρχία Ερ, στη Νορμανδία, αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι οι συγκεκριμένες φάλαινες - που συναντώνται συνήθως σε αρκτικά και υποαρκτικά νερά, καθώς και στον κόλπο του Αγίου Λαυρεντίου, στο Κεμπέκ του Καναδά - ορισμένες φορές παρασύρονται νοτιότερα και μπορούν να επιβιώσουν προσωρινά στα νερά ποταμού. Επισημαίνεται ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την αξιολόγηση της υγείας του θαλάσσιου κήτους.

Στα τέλη του περασμένου Μαΐου, μια βαριά άρρωστη όρκα είχε χωριστεί από το κοπάδι της και κολύμπησε δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από τις εκβολές του Σηκουάνα. Οι προσπάθειες που έγιναν για να οδηγηθεί πίσω στη θάλασσα απέτυχαν και η φάλαινα πέθανε από φυσικά αίτια.

Έναν μήνα αργότερα, είχε εντοπιστεί επίσης στον Σηκουάνα μια ρυγχοφάλαινα μήκους 10 μέτρων.

