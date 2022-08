Κοινωνία

Μετρό - Αθήνα: κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών κατασκευής της γραμμής 4 του μετρό Αθήνας. Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί και για πόσες ημέρες.



Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των έργων για το Μετρό θα ισχύσουν στο Κολωνάκι από την σήμερα Πέμπτη μέχρι και τις 22 Αυγούστου.

Η ανακοίωση της ΕΛΑΣ:

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, κατά το χρονικό διάστημα από 04-08-2022 έως 22-08-2022 και καθ΄όλη τη διάρκεια του 24ώρου, θα πραγματοποιείται προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα παρακάτω οδικά τμήματα, περιοχής Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

Στο αριστερό τμήμα του οδοστρώματος της οδού Κανάρη, στο τμήμα της από το ύψος του πεζόδρομου Μηλιώνη έως το ύψος της Πλ. Φιλικής Εταιρείας.

Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται από την εναπομένουσα πλάτους 4μ. λωρίδας κυκλοφορίας.

Επί της οδού Πλατείας Φιλικής Εταιρείας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πατρ. Ιωακείμ και Καψάλη με πρόσβαση στο χώρο στάθμευσης μέσω του εργοταξιακού χώρου.

Επί της οδού Πατρ. Ιωακείμ, στο τμήμα της από το ύψος του πεζόδρομου Τσακάλωφ έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Σκουφά.

Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται:

Στο ρεύμα κυκλοφορίας της Πατρ. Ιωακείμ, από την οδό Σκουφά έως την οδό Κανάρη, μέσω μίας (1) λωρίδας κυκλοφορίας πλάτους 4,50μ.

Από και προς τη Μαράσλειο, από το ύψος της οδού Αναγνωστοπούλου, η κίνηση των οχημάτων, καθώς και η τροφοδοσία των καταστημάτων επί της οδού Πατρ. Ιωακείμ θα πραγματοποιούνται κανονικά.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

