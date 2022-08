Αθλητικά

Europa League: Ο Ολυμπιακός ψάχνει “αντίδραση” στο ντεμπούτο του Κορμπεράν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ισπανός τεχνικός δεν έβγαλε αποστολή, ενημερώνοντας όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές του να δώσουν το «παρών» στο «Γ. Καραϊσκάκης».



Μία εβδομάδα μετά τον σοκαριστικό αποκλεισμό από τη Μακάμπι Χάιφα από τον 2ο προκριματικό του Champions League και την εντός έδρας ήττα με 4-0 από τους Ισραηλινούς, τίποτα δεν είναι πια ίδιο στον Ολυμπιακό...

Ο Πέδρο Μαρτίνς αποχαιρέτισε τον πάγκο των «ερυθρόλευκων» έπειτα από περίπου 4,5 χρόνια παρουσίας και ο Κάρλος Κορμπεράν ανέλαβε από το μεσημέρι της τρίτης (2/8) τα ηνία των περσινών πρωταθλητών Ελλάδας, έχοντας μπροστά του να διαχειριστεί μέσα σε λίγα 24ωρα την πρώτη πολύ δύσκολη «αποστολή» του: Τα δύο παιχνίδια με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, αρχής γενομένης απ’ την αναμέτρησης της Πέμπτης (4/8, 22:00) στο γεμάτο «Γ. Καραϊσκάκης» (μέχρι την Τετάρτη 3/8, είχαν «φύγει 16.000 εισιτήρια).

Εκεί όπου ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να βγάλει «αντίδραση» μετά τα όσα έγιναν στη ρεβάνς με τους Ισραηλινούς παίρνοντας ένα σκορ που θα τον κατακτήσει φαβορί για την πρόκριση απέναντι στους Σλοβάκους, στο δρόμο προς τους ομίλους της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η ολοκλήρωση της προετοιμασίας του Ολυμπιακού το βράδυ της Τετάρτης (3/8), «έδειξε» ως κύρια προβλήματα τους τραυματισμούς των Μανωλά και Βρσάλικο. Ο πρώτος, όπως όλα δείχνουν δεν θα προλάβει τον πρώτο αγώνα με τη Σλόβαν, ενώ η παρουσία του δεύτερου θα ξεκαθαρίσει το πρωί της Πέμπτης (4/8).

Ο Ισπανός τεχνικός δεν έβγαλε αποστολή, ενημερώνοντας όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές του να δώσουν το «παρών» στο «Γ. Καραϊσκάκης», όπου θα βγει η 20άδα του αγώνα.

Ο Κορμπεράν δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Χουάνγκ, που έμεινε εκτός της ευρωπαϊκής λίστας λόγω του προβλήματος που προέκυψε από την καθυστέρηση αποστολής των εγγράφων της μεταγραφής του απ’ τη ρωσική ομοσπονδία, ενώ το βράδυ της Τετάρτης (3/8) μπήκαν στη λίστα των «ερυθρόλευκων» οι Άβιλα και Ουσεϊνού Μπα. Την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού συγκροτούν οι:

Λίστα Α: Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αγκιμπού Καμαρά, Μαντί Καμαρά, Σισέ, Ελ Αραμπί, Κανέ, Κούντε, Μανωλάς, Μασούρας, Ροντρίγκες, Εμβιλά, Παπασταθόπουλος, Ραντζέλοβιτς, Ρέαμπτσιουκ, Τικίνιο, Τζολάκης, Βατσλίκ, Βαλμπουενά, Βρσάλικο, Ζίνκερναγκελ, Άβιλα και Ουσεϊνου Μπα.

Λίστα Β (παίκτες U19): Κίτσος, Λιάτσος, Ντόι, Παπαδούδης, Τσέλιος.

Διαιτητής του πρώτου αγώνα με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας θα είναι ο Βέλγος Λόρενς Βίσερ, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Ριέν Βανιζέρ, Τιμπό Νίσεν και 4ο τον Λοτάρ Ντ’Οντ.

Ειδήσεις σήμερα:

Ταϊβάν: Η ΕΕ καταδικάζει τα “επιθετικά” γυμνάσια της Κίνας

ΝΑΤΟ - ΗΠΑ: Η Γερουσία επικύρωσε την ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας

Καιρός: Ζέστη και τοπικές βροχές την Πέμπτη