Γρεβενά: “Θρίλερ” με τον θάνατο του βρέφους - Τι έδειξε η νεκροψία

Αναμένονται και οι ιστολογικές. Τι δήλωσε ο ιατροδικαστής Κοζάνης.



Η νεκροψία-νεκροτομή στο μόλις 35 ημερών βρέφος που κατέληξε, την Τρίτη, στο νοσοκομείο Γρεβενών, δεν έδωσε σαφείς ενδείξεις για τα αίτια θανάτου του και πλέον αναμένονται τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ιατροδικαστής Κοζάνης Ιωάννης Φούντος, "ελήφθησαν δείγματα προκειμένου να γίνουν ιστολογικές εξετάσεις", που αναμένεται να ρίξουν φως στον αιφνίδιο θάνατο του βρέφους.

Παρών στη διαδικασία της νεκροτομής ήταν και ιδιώτης ιατροδικαστής, τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας.

Το μωρό έφτασε την Κυριακή στο Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών με υψηλό πυρετό, του χορηγήθηκε αντιβιοτική αγωγή από τους γιατρούς και παρέμεινε στην παιδιατρική κλινική για νοσηλεία. Όμως το πρωί της Τρίτης το μωρό βρέθηκε νεκρό.

Η μητέρα του βρέφους σε δηλώσεις της ανέφερε ότι το μωράκι δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας. Όπως ανέφερε, όταν πήγαν το μωρό στο νοσοκομείο, είχε υψηλό πυρετό και δεν έπεφτε κάτω από 38.

Σύμφωνα με τη μητέρα, οι γιατροί προσπάθησαν να σώσουν το μωρό της, αλλά δεν τα κατάφεραν, με την οικογένεια να περιμένει πια τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων για να μάθουν γιατί έφυγε το παιδί τους.

