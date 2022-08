Παράξενα

ΗΠΑ: Πυροβόλησε υπάλληλο fast food γιατί οι πατάτες ήταν κρύες

Αδιανόητο περιστατικό στην Νέα Υόρκη. Ο 23χρονος σερβιτόρος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά από σφαίρα στον λαιμό.



Υπάλληλος της αλυσίδας εστιατορίων McDonald’s στη Νέα Υόρκη βρίσκεται μεταξύ ζωής και θανάτου αφού τραυματίστηκε από σφαίρα κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού με νεαρό και τη μητέρα του επειδή της σερβιρίστηκε κρύα μια μερίδα τηγανιτές πατάτες, ανέφεραν χθες Τετάρτη η αστυνομία και μια εφημερίδα της αμερικανικής μητρόπολης.

Σε μια πόλη όπου τα βίαια επεισόδια με τη χρήση πυροβόλων όπλων είναι καθημερινά, η τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο Μπρούκλιν. Η αστυνομική διεύθυνση της πόλης (NYPD) επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως συνελήφθη και κρατείται 20χρονος για «απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση» και «παράνομη οπλοκατοχή».

Η σύντροφός του, 18 ετών, τέθηκε επίσης υπό κράτηση και της ασκήθηκε δίωξη για «οπλοκατοχή». Φέρεται να έδωσε το πιστόλι της στον καλό της.

Σύμφωνα με την NYPD και την ταμπλόιντ New York Post, ο 23χρονος σερβιτόρος των McDonald’s τραυματίστηκε πολύ σοβαρά από σφαίρα στον λαιμό και συνεχίζει να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο σε «κρίσιμη κατάσταση».

Το συμβάν άρχισε λόγω της αγανάκτησης και του υβρεολόγιου της 40χρονης μητέρας του δράστη προς τον υπάλληλο διότι της σέρβιραν μια μερίδα τηγανιτές πατάτες που είπε πως ήταν κρύες, ανέφερε η εφημερίδα επικαλούμενη πηγές προσκείμενες στην αστυνομία. Θεωρώντας ότι ο υπάλληλος των McDonald’s την ειρωνεύτηκε, η πελάτισσα μίλησε με τον γιο της μέσω βιντεοκλήσης. Ο τελευταίος εισέβαλε στο εστιατόριο, εγκάλεσε τον υπάλληλο και οι δυο τους συνέχισαν να διαπληκτίζονται βγαίνοντας έξω από το εστιατόριο. Τότε ο γιος της πελάτισσας τράβηξε πιστόλι και πυροβόλησε τον υπάλληλο, ανέφεραν αστυνομικοί στην εφημερίδα.

Η New York Post δημοσίευσε φωτογραφία του θύματος λίγο προτού τραυματιστεί και φωτογραφία και βίντεο που τον εικονίζουν πεσμένο στο πεζοδρόμιο αιμορραγώντας ακατάσχετα.

Το θύμα ήταν άγνωστο στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και στη δικαιοσύνη, αντίθετα με τον θύτη, ο οποίος είχε συλληφθεί αρκετές φορές για διάφορα κακουργήματα και πλημμελήματα.

Η εξάπλωση των πυροβόλων όπλων στις μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ αποτελεί αληθινή μάστιγα: υπάρχουν κάπου 400 εκατομμύρια στα χέρια των αμερικανών πολιτών, με άλλα λόγια 120 όπλα ανά 100 κατοίκους, σύμφωνα με την οργάνωση Small Arms Survey. Πάνω από 45.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το 2020 από αυτά τα όπλα, οι μισοί αυτοκτονώντας, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Gun Violence Archive.

Στη Νέα Υόρκη ο αριθμός των θυμάτων (νεκρών και τραυματιών) από πυρά όπλων έφθασε τα 988 από την 1η Ιανουαρίου ως την 31η Ιουλίου 2022, έναντι 1.051 το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2021, σύμφωνα με τις εβδομαδιαίες στατιστικές της NYPD.

