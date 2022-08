Κοινωνία

Φωτιές σε Μεσολόγγι και Ηλεία: Η εικόνα στα πύρινα μέτωπα

Στο Μεσολόγγι συνεχίζουν να επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις. Μάχη για να ελεγχθεί πλήρως η φωτιά στην Ηλεία.



Βελτιωμένη είναι, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η εικόνα που παρουσιάζει η φωτιά η οποία ξέσπασε χθες το απόγευμα, από άγνωστη μέχρι τώρα αιτία, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Στάμνα του Μεσολογγίου.

Σύμφωνα πάντα με την πυροσβεστική, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσουν ρίψεις νερού εναέρια μέσα και στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ώστε να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά και να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις.

Όσον αφορά στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε δασική έκταση, κοντά στην γέφυρα του Αλφειού ποταμού, στην Ηλεία, αυτή, σύμφωνα με την πυροσβεστική, εξακολουθεί να βρίσκεται υπό μερικό έλεγχο.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, χωρίς να κρίνεται αναγκαία η συνδρομή εναέριων μέσων, προκειμένου να ελέγξουν πλήρως την πυρκαγιά και ταυτόχρονα να αποτρέψουν αναζωπυρώσεις.

