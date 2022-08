Κόσμος

Τζάκι Γουαλόρσκι: Νεκρή σε τροχαίο η Αμερικανίδα βουλευτής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στέλεχος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων από το 2013, η Τζάκι Γουαλόρσκι βρήκε τργαγικό θάνατο.



Η Αμερικανίδα βουλευτής Τζάκι Γουαλόρσκι σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Ιντιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο ABC57 επικαλούμενο αστυνομική πηγή και επιβεβαιώθηκε με ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στέλεχος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων από το 2013, η Τζάκι Γουαλόρσκι βρήκε τον θάνατο, σε ηλικία 58 ετών.

Άλλοι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο, που σημειώθηκε όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, κοντά στην πόλη Ναπανί, βόρεια της Ιντιανάπολις. Σύμφωνα με το ABC57, μεταξύ των θυμάτων είναι η Έμα Τόμσον, διευθύντρια επικοινωνίας της Γουαλόρσκι και ο συνεργάτης της, Ζάκερι Ποτς.

Ειδήσεις σήμερα:

ΝΑΤΟ - ΗΠΑ: Η Γερουσία επικύρωσε την ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας

Γρεβενά: “Θρίλερ” με τον θάνατο του βρέφους - Τι έδειξε η νεκροψία

Ταϊβάν: Η ΕΕ καταδικάζει τα “επιθετικά” γυμνάσια της Κίνας