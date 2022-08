Αθλητικά

Europa Conference League: Η “επιστροφή” του Παναθηναϊκού και η αποφασιστικότητα του Άρη

Οι «πράσινοι» φιλοξενούνται στην Πράγα από την Σλάβια, ενώ οι «κίτρινοι» αντιμετωπίζουν στο Τελ Αβίβ την Μακάμπι.



Πέντε χρόνια απουσίας ήταν πολλά, πάρα πολλά για τον Παναθηναϊκό ο οποίος επιστρέφει το βράδυ της Πέμπτης (4/8, 20:00) στα Κύπελλα Ευρώπης, αντιμετωπίζοντας την ισχυρή Σλάβια στην «Eden Arena» της Πράγας στο πρώτο ματς του 3ου προκριματικού γύρου του Europa Conference League. Την ίδια ώρα (20:00), στο «Bloomfield Stadium» του Τελ Αβίβ, ο Άρης δίνει τη δική του «μάχη» με τη Μακάμπι του Βλάνταν Ίβιτς, κυνηγώντας το δικό του «εισιτήριο» στα play off της διοργάνωσης.

Πέρασαν 1.807 ημέρες απ’ τον τελευταίο ευρωπαϊκό αγώνα του Παναθηναϊκού (24 Αυγούστου 2017, στη ρεβάνς με την Αθλέτικ στο Μπιλμπάο για τα playoffs του Europa League) κι έπειτα από μία πολύ δύσκολη πενταετία, που άρχισε να... γλυκαίνει απ’ το φινάλε της περσινής περιόδου με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, οι «πράσινοι» θέλουν να επανέλθουν και στον... αφρό του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο «τιμόνι», ο οποίος μετράει 12 στις 16 προκρίσεις, σε καλοκαιρινές προκριματικές σειρές, το «τριφύλλι» καλείται να κυνηγήσει ένα σκορ που θα τον φέρει σε θέση ισχύος ενόψει της ρεβάνς της 11ης Αυγούστου στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Ο Σέρβος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Σένκεφελντ και Αλεξανδρόπουλο που έμειναν στην Αθήνα λόγω ίωσης, κι αναμένεται να βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στην ομοιογένεια της περσινής ομάδας. Έχει πλέον διαθέσιμους -μετά τη δική τους ίωση- τους Παλάσιος, Αϊτόρ, Χουάνκαρ, Ιωαννίδη, οι οποίοι αναμένεται να πάρουν θέση στο βασικό σχήμα.

Σε ότι αφορά τον σχηματισμό, εάν δεν γίνει κάποια... έκπληξη της τελευταίας στιγμής, ο 60χρονος τεχνικός αναμένεται να βασιστεί στο 4-3-3, με τους Ρούμπεν, Κουρμπέλη, Τσέριν στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Στην άμυνα, τη θέση του Σένκεφελντ θα πάρει ο Ζβόνιμιρ Σάρλια, αναβιώνοντας τη συνεργασία του με τον Χόρντουρ Μάγκνουσον κατά τις κοινές ημέρες τους στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας (συνυπήρξαν για ένα εξάμηνο τη σεζόν 2019/20 και σε 7 ματς μαζί, μέτρησαν 5 νίκες, μία ισοπαλία και μόλις μία ήττα).

Από εκεί και πέρα τα... κουκιά είναι μετρημένα με τους Μπρινιόλι και Κώτσιρα να συμπληρώνουν την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού.

Την αποστολή των «πράσινων» συγκροτούν οι Μπρινιόλι, Λοντίγκιν, Ξενόπουλος, Βαγιαννίδης, Χουάνκαρ, Ρούμπεν, Αλεξανδρόπουλος, Ιωαννίδης, Σπόραρ, Καρλίτος, Γκάνεα, Σάντσες, Τσέριν, Κουρμπέλης, Αϊτόρ, Μάγκνουσον, Σιδεράς, Κώτσιρας, Σάρλια, Παλάσιος, Πούγγουρας, Κρυπαράκος, Σαρδέλης, Φρόκου, Ηλιάδης και Καμπετσής.

Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Γάλλος Ρούντι Μπουκέ, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Ορελιέν Ντρουέ, Γκιγιόμ Ντεμπάρ και 4ο τον Μπαστιέν Ντεσεπί (επίσης Γαλλία).

Περίπου 2.615 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά, στο Τελ Αβίβ, ο Άρης ψάχνει το δικό του «μεγάλο» αποτέλεσμα απέναντι σε μία ομάδα (Μακάμπι) η οποία είναι «μπαρουτοκαπνισμένη» στα καλοκαιρινά προκριματικά και κυνηγάει τη δική της «μεγάλη» στιγμή. Με εξαιρετική ψυχολογία απ’ τις δύο νίκες με πολύ καλές εμφανίσεις απέναντι στην Γκόμελ, οι «κιτρινόμαυροι» είναι έτοιμοι για να διεκδικήσουν άλλη μία πρόκριση.

Ο Χερμάν Μπούργος αναμένεται να παρατάξει ένα σχηματισμό 4-2-3-1, με τους Μαντσίνι, Ματέο Γκαρσία και Ιτούρμπε στην μεσοεπιθετική τριάδα πίσω απ’ τον Γκρέι. Από εκεί και πέρα, οι Οντουμπάγιο, Φαμπιάνο, Μπράμπετς και Πίρσμαν θα είναι η αμυντική τετράδα μπροστά απ’ τον Κουέστα, ενώ στον άξονα της μεσαίας γραμμής, το δίδυμο θα αποτελείται από τους Νταμπό και Ντουκουρέ.

Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Ολλανδός Ντένις Χίγκλερ, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Μάριο Ντικς, Ρόγκιερ Χόνινγκ και 4ο τον Τζόι Κούι.

