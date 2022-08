Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Παγώνη: Στο “κόκκινο” τα νησιά, η Όμικρον 5 είναι πολύ μεταδοτική (βίντεο)

Τι είπε για την αύξηση των θανάτων, αλλά και τον τρόπο καταγραφής τους. Η πρόταση για καμπάνια για την 4η δόση εμβολίου.



Για την έξαρση κρουσμάτων κορονοϊού και την αύξηση στους θανάτους μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί» η Πρόεδρος του EΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη, ενώ αναφέρθηκε στον ιό του Δυτικού Νείλου.

«Τα νησιά είναι στο κόκκινο» τόνισε η κ. Παγώνη και πρόσθεσε ότι αυτή την εβδομάδα συγκριτικά με την προηγούμενη τα κρούσματα είναι 11% λιγότερα. Σημείωσε ότι στα νησιά το ιικό φορτίο είναι αυξημένο, η μεταδοτικότατα είναι μεγάλη με αποτέλεσμα, όπως είπε, να επιστρέφουν στην Αθήνα και να κολλάνε και τις οικογένειες τους. Για τον λόγο αυτό η κ. Παγώνη προτείνει όσοι επιστρέφουν από νησιά να κάνουν τεστ.

Όπως είπε η παραλλαγή του κορονοϊού η οποία απασχολεί αυτή την στιγμή είναι η Όμικρον 5, η οποία όπως ανέφερε είναι πολύ μεταδοτική, αλλά όχι θανατηφόρα.

Σχετικά με τους θανάτους, η κ. Παγώνη ανέφερε ότι καταγράφονται περίπου πάνω από 50 την ημέρα, με τους περισσότερους να είναι άνω των 75 ετών και με υποκείμενα νοσήματα, ενώ δεν είχαν κάνει την 4η δόση του εμβολίου.

Υπογράμμισε ότι μετά το τέλος τον διακοπών θα πρέπει να γίνει μια καμπάνια για τον εμβολιασμό, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το φθινόπωρο και τον χειμώνα.

Επίσης, αναφορικά με τους θανάτους και την καταγραφή τους η κ. Παγώνη τόνισε ότι ο τρόπος καταγραφής δεν είναι σωστός, καθώς όπως είπε «αν κάποιος μπει στο νοσοκομείο για άλλη αιτία πχ καρκίνο ή καρδιολογικό νόσημα και μέσα βγει θετικός στο κορονοϊό καταγράφεται σαν θάνατος από κορονοϊό. Αυτό δεν είναι σωστό στο εξωτερικό δεν γίνεται έτσι».

Για τον Ιός του Δυτικού Νείλου και τα κρούσματα που παρουσιάζονται σημείωσε ότι αυτό που φοβόμαστε είναι τις επιπλοκές, που είναι οι εγκεφαλίτιδες και οι μηνιγγίτιδες. Τόνισε, ωστόσο, ότι αυτές είναι σπάνιες.

Σημείωσε, τέλος, ότι η περιφέρεια θα πρέπει να κάνει τους ψεκασμούς κάθε καλοκαίρι για τα κουνούπια. Είναι πολύ σημαντικό, είπε.

