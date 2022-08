Οικονομία

Τουρισμός - Ζαχαράκη: Αύξηση στις διεθνείς αφίξεις (βίντεο)

Τα στοιχεία για τις διεθνείς αφίξεις. Τι είπε για τον εγχώριο τουρισμό και το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους. Πότε θα γίνει νέα κλήρωση.



«Οι ταξιδιώτες ψηφίζουν Ελλάδα, με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό» υπογράμμισε η Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί»΄

Η κ. Ζαχαράκη σημείωσε ότι η επιτυχία πιστώνεται στην Ελλάδα και στους εργαζόμενους στον τουρισμό και στα αεροδρόμια, αναφέροντας ότι στα αεροδρόμια της Ελλάδας η εικόνα είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με όσα παρατηρούνται στο εξωτερικό, σχετικά με τις μεγάλες καθυστερήσεις

Τόνισε ότι σε κάποια μέρη θα ξεπεράσουμε τα νούμερα του 2019, ενώ όπως είπε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο βλέπουμε πολύ μεγάλη αύξηση στις αφίξεις.

Σχετικά με την μέση δαπάνη είπε πως φαίνεται ότι αυξάνει. «Ο κόσμος δαπανά χρήματα. Οι Αμερικανοί δαπανούν χρήματα όπως και οι Βρετανοί», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε ότι στόχος είναι η στήριξη του εγχώριου τουρισμού. Όπως είπε καταγράφεται υψηλή τάση να πηγαίνουν στον τόπο καταγωγής, ωστόσο όπως είπε υπάρχει και μια αυξητική τάση σε παραδοσιακούς προορισμός. «Βοηθούν και τα προγράμματα στήριξης όπως ο κοινωνικός τουρισμός και το Τουρισμός για όλους», ανέφερε η κ. Ζαχαράκη.

Σχετικά με το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους ανέφερε ότι θα μπουν κι άλλοι δικαιούχοι, σημείωσε ότι θα γίνει και νέα κλήρωση από τις 16 Σεπτεμβρίου και μετά, ενώ επισήμανε ότι τα προγράμματα αυτά θα ισχύουν μέχρι το 2025.

Η κ. Ζαχαράκη απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε ότι η αγορά που πρωταγωνιστεί φέτος στην Ελλάδα είναι η Βρετανία και ακολουθεί η Γερμανία, ενώ όπως είπε ισχυρό είναι το κύμα και από την Αμερική.

