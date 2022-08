Πολιτική

Τουρκία: Η Ελλάδα παραβίασε δικαιώματα μειονότητας στη Δυτική Θράκη

Νέα πρόκληση από την Τουρκία. Τι αναφέρει στην ανακοίνωση που εξέδωσε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Ανακοίνωση εξέδωσε το τουρκικό υπουργείο εξωτερικών, σύμφωνα με την οποία, «η Ελλάδα με τη νομική ρύθμιση που υιοθέτησε σε σχέση με τον θεσμό του Μουφτή στην Δυτική Θράκη παραβίασε για άλλη μια φορά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες της ‘τουρκικής’ μειονότητας Δυτικής Θράκης τα οποία κατοχυρώνονταν από διεθνείς συμφωνίες, ιδιαίτερα από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης», αναφέρει η

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, στην ανακοίνωση αναφέρετε ακόμα ότι «Αυτή η νομοθεσία, που εκπονήθηκε χωρίς συνεννόηση με τους εκπροσώπους της μειονότητας, αγνοεί για άλλη μια φορά τους Μουφτήδες που "εκλέγονται"από την μειονότητα και συνεπώς τη βούληση της μειονότητας και την ελευθερία της θρησκείας. Σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζουμε πλήρως τη δήλωση που έκανε χθες το Συμβουλευτικό Συμβούλιο της « "Τουρκικής" μειονότητας Δυτικής Θράκης», αντικατοπτρίζοντας τη δίκαιη αντίδραση των συμπατριωτών μας.

Το άρθρο 40 της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης παρέχει στην ‘τουρκική’ μειονότητα Δυτικής Θράκης, το δικαίωμα να ιδρύει, να διαχειρίζεται και να ελέγχει τις δικές του θρησκευτικές, εκπαιδευτικές και φιλανθρωπικές-κοινωνικές οργανώσεις. Η παραβίαση αυτού του δικαιώματος από την Ελλάδα έναντι των συμβατικών της υποχρεώσεων έχει καταγραφεί και με αποφάσεις του ΕΔΑΔ στο παρελθόν.

Ενώ η Ελλάδα θα πρέπει να παρέχει στην "τουρκική" Μειονότητα Δυτικής Θράκης την απαραίτητη υποστήριξη και διευκόλυνση για την εκλογή, τη διαχείριση και τη διάρθρωση του Μουφτή της, είναι απαράδεκτο να προσπαθεί να φέρει τον Μουφτή υπό τον δικό της έλεγχο, ενάντια στη θέληση του "τουρκικής" μειονότητας Δυτικής Θράκης.

Με αυτή τη νομική ρύθμιση, η Ελλάδα συνεχίζει να παραβιάζει τα θρησκευτικά δικαιώματα και ελευθερίες των συμπατριωτών μας, που κατοχυρώνονται από διεθνείς συμφωνίες, και προσπαθεί να μετατρέψει τον θεσμό του Μουφτή σε δομή υπό τον έλεγχο του ελληνικού κράτους. Η Τουρκία δεν παρεμβαίνει στη λειτουργία των θρησκευτικών θεσμών των μη μουσουλμανικών μειονοτήτων στη χώρα της και στην εκλογή των ηγετών τους με τέτοιους κατασταλτικούς νόμους και πρακτικές».

Και καταλήγει: «Καλούμε για άλλη μια φορά την Ελλάδα να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο, να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης και άλλες σχετικές συμφωνίες και να θέσει τέλος στις πολιτικές της πίεσης και εκφοβισμού έναντι της ‘τουρκικής’ μειονότητας της Δυτικής Θράκης. Όπως και πριν, θα συνεχίσουμε να είμαστε στενοί οπαδοί των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των συμπατριωτών μας.», αναφέρεται στην ανακοίκνωση.

