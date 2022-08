Κοινωνία

Γυναικοκτονία στο Περιστέρι: Βρέθηκαν απειλητικά μηνύματα στο κινητό της 17χρονης

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του συντρόφου της νεαρής κοπέλας. Πληροφορίες ότι είχε δεχθεί απειλητικά μηνύματα.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του υπόπτου για τη δολοφονία της 17χρονης Νικολέτας στο Περιστέρι, ενώ νέα στοιχεία βλέπουν το φως όσον αφορά τη σχέση με τον σύντροφό της.

Το τελευταίο "αντίο" θα πουν στην αγαπημένη τους Νικολέτα, συγγενείς και φίλοι, στις 12:00, στο Μακροχώρι Ημαθίας από όπου και καταγόταν.

Η νεαρή κοπέλα, φαίνεται να έχασε τη ζωή της από ασφυκτικό θάνατο σύμφωνα με την ιατροδικαστική έρευνα, ενώ πάλεψε για τη ζωή της.

Η εκτίμηση είναι ότι ο δράστης της έκλεισε τη μύτη και το στόμα για να μην μπορεί να αναπνεύσει, ενώ τα στοιχεία δείχνουν πως προηγήθηκε πάλη.

Την κοπέλα βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις της συγγενικά της πρόσωπα και είχε εμφανείς μώλωπες στο σώμα της.

Στο σπίτι όμως δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης γεγονός που παραπέμπει στο ενδεχόμενο οι μώλωπες αυτοί να προέρχονται από οικείο πρόσωπο της και έτσι, στο κάδρο των υπόπτων έχει μπει ο 20χρονος σύντροφός της, ο οποίος είναι άφαντος ακόμη.

Μαρτυρίες, κάνουν λόγο για μία σχέση μεταξύ τους στην οποία ο σύντροφός της είχε κακοποιητική συμπεριφορά και τη ζήλευε πολύ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου, η αστυνομία έχει εντοπίσει μέχρι στιγμής δεκάδες μηνύματα απειλητικού ύφους στο κινητό της Νικολέτας από τον άνδρα, ωστόσο αναμένεται η λεπτομερής εξέταση του από τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Όπως αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο πατέρας της 17χρονης, η νεαρή είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης σε πολύ μικρή ηλικία, κάτι το οποίο προσπαθούσε να αφήσει πίσω της.

«Κάθομαι και βλέπω φωτογραφίες και όλο κλαίω. Πριν από ένα μήνα περνούσαμε καλά, το΄χα στην αγκαλιά μου. Είμαι ράκος. Το παιδί μου δεν μπορεί να το φέρει κανένας πίσω», λέει απαρηγόρητος ο πατέρας της 17χρονης, κάνοντας μία σοκαριστική αποκάλυψη.

Η Νικολέτα αλλά και ο μεγάλος του γιός (από τα συνολικά 4 παιδιά της οικογένειας) πριν από λίγα χρόνια, όταν ήταν 11 και 8 ετών αντίστοιχα , στο Μακροχώρι όπου μεγάλωσαν είχαν πέσει θύματα συστηματικής ασέλγειας από τρεις άνδρες οι οποίοι καταδικάστηκαν.

«Τα παιδιά βιαστήκανε. Έγιναν δικαστήρια, καταδικαστήκανε, ο ένας 53χρόνια, ο άλλος 16-17χρόνια. Στο σχολείο το κοροϊδεύανε, δέχτηκε bullying. Προσπαθούσε να επιβιώσει, να μην το σκέφτεται», λέει ο πατέρας.

‘Όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο πατέρας, η κοπέλα έφυγε για την Αθήνα για «να χαρεί την ζωή της, να την πάρει από την αρχή πάλι, όσο μπορούσε να χαρεί την ζωή της, να διώξει τον πόνο της. Τελικά, ορίστε, έγινε αυτό που έγινε. Σκέφτηκε ότι η σχέση της θα είναι πολύ καλή και να το αποτέλεσμα».

