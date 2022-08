Κόσμος

Ταϊβάν: Η Κίνα ξεκίνησε τα στρατιωτικά γυμνάσια (εικόνες)

Παγκόσμια ανησυχία για την κλιμάκωση της έντασης. "Προετοιμάζονται για πόλεμο" οι ένοπλες δυνάμεις της Ταϊβάν.



Οι ένοπλες δυνάμεις της Κίνας άρχισαν σήμερα γυμνάσια ευρείας κλίμακας σε τομείς γύρω από την Ταϊβάν, ανέφερε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Πρόκειται για τις μεγαλύτερες κινεζικές αεροπορικές και ναυτικές ασκήσεις που έχουν οργανωθεί ποτέ γύρω από τη νήσο, η οποία έχει δική της κυβέρνηση αλλά το Πεκίνο θεωρεί αποσκιρτήσασα επαρχία της, προορισμένη να επανενωθεί με την ηπειρωτική χώρα, διά της βίας αν χρειαστεί.

WATCH: Chinese military helicopters flew over Pingtan island in Fujian province on Thursday, one of mainland #China 's closest points to #Taiwan. pic.twitter.com/P9Vu7oM3Ng — BNN Newsroom (@BNNBreaking) August 4, 2022

Map of Taiwan and its surrounding waters, highlighting the areas of the Chinese military drills from August 4-7#AFPgraphics @AFP pic.twitter.com/fwup0wl3lf — AFP News Agency (@AFP) August 3, 2022

«Τα γυμνάσια ξεκινούν», ανέφερε το CCTV μέσω Weibo, του κινεζικού αντίστοιχου του Twitter. Οι ασκήσεις διεξάγονται σε αντίποινα για την επίσκεψη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, της Νάνσι Πελόζι, στην Ταϊβάν, κάτι που το Πεκίνο εξέλαβε ως βαριά προσβολή και πρόκληση.

Την ίδια ώρα, οι ένοπλες δυνάμεις της Ταϊβάν ανακοίνωσαν σήμερα πως «προετοιμάζονται για πόλεμο χωρίς να επιδιώκουν πόλεμο», καθώς η Κίνα άρχισε σήμερα τα πιο εκτεταμένα στρατιωτικά γυμνάσια που έχουν οργανωθεί ποτέ γύρω από το νησί.

«Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας υπογραμμίζει πως θα τηρήσει την αρχή της προετοιμασίας για πόλεμο χωρίς την επιδίωξη πολέμου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Διεμήνυσε ότι θα αντιδράσει με προσήκοντα τρόπο στις ενέργειες «του εχθρού» στο στενό της Ταϊβάν.

